Dreigt voor Duitsland opnieuw een vroege exit? Net als in 2018 nam het alweer een valse start op het WK. En de wedstrijd tegen Japan was nochtans zo mooi begonnen ...

Elf spelers met de hand voor de mond, van wie er zes schoenen droegen met de regenboogkleuren op: de Duitse nationale ploeg durfde het woensdag aan om tijdens de traditionele teamfoto voor de wedstrijd het gebrek aan vrije meningsuiting in Qatar aan te kaarten, uit protest tegen de beslissing van de Fifa om het dragen van de One Love-regenboogarmband te verbieden. Dan toch spelers die niet angstig aan het handje van de Wereldvoetbalbond lopen, dan toch een team dat zich niet helemaal de mond laat snoeren.

De Duitse voetbalbond (DFB) steunde op Twitter de actie van Die Mannschaft. ‘Met onze aanvoerdersband wilden we een punt maken van de waarden die we koesteren in onze ploeg: diversiteit en ­wederzijds respect’, klonk het. ‘Over mensenrechten valt niet te onderhandelen. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar is helaas nog steeds niet zo. Daarom is deze boodschap zo belangrijk voor ons.’

Zigzag

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken in de regering-Scholz, Nancy Faeser, ging nog een stap verder: op de tribune nam ze plaats naast Fifa-voorzitter Gianni Infantino, met de ‘One Love’-aanvoerdersband om de arm. Het leek de Duitsers te inspireren, want met flitsend totaalvoetbal en een salvo van aanvalsgolven – inclusief veel positiewissels – tikten ze Japan in de eerste helft helemaal tureluurs. Het duurde uiteindelijk tot de 33ste minuut voor ze de score openden: doelman Gonda werkte RB Leipzig-linksback David Raum tegen de grond, Gündogan zette de elfmeter feilloos om (1–0).

Ook na de pauze raasden slangenmens Jamal Musiala en co. gewoon door. De aanvallende middenvelder van Bayern München, amper 19 jaar oud, zigzagde briljant voorbij een vijftal Japanners, om dan hoog over te trappen. Tien minuten later vond Gündogan de buitenkant van de paal. Het zou de wereldkampioen van 2010 zuur opbreken, want de Mannschaft bleek behalve niet efficiënt voorin ook niet efficiënt achterin.

In het laatste kwartier bogen de Japanners de 0–1-achterstand volledig om: Neuer keerde een voorzet-schot van Minamino nog wel, maar Doan joeg de bal in de rebound van dichtbij binnen (1–1). Acht minuten later maakte Asano de dreun compleet: 1–2, en Duitsland onderuit, ondanks 65 procent balbezit en 25 doelpogingen (waarvan slechts acht binnen het kader).

Herr Flick

Het was al van 1978 geleden dat Duitsland nog eens een WK-wedstrijd had verloren, nadat het eerst op voorsprong was geklommen. Toch kwam de Aziatische zege niet helemaal onverwacht, want sinds het WK in Rusland vier jaar geleden is viervoudige wereldkampioen zijn aura van onoverwinnelijkheid kwijt. In de recentste Nations League kon het team van bondscoach Hansi Flick, die in augustus 2021 het roer overnam van Joachim Löw, in zes wedstrijden geen enkele keer de nul houden, won het slechts één keer (een indrukwekkende 5–2-zege tegen Italië) en speelde het vier keer gelijk.

Japan, dat in Qatar vol voor een vernieuwingsoperatie gaat, begon als underdog in Groep E, waar Spanje als enkele klassen te sterk wordt gezien. Na de 7–0-demonstratie tegen Costa Rica geldt dat des te meer. De vraag was of de Aziaten in staat zouden zijn om met de Duitsers te strijden voor de tweede plek, maar na één speeldag mogen die twijfels de prullenmand in. Dat heeft ook gevolgen voor de Rode Duivels, want de tegenstander van België bij een eventuele achtste finale komt uit deze poule.

Akkoordje

‘Als je met de Duitse nationale ploeg naar een groot toernooi gaat, is het niet genoeg om gewoon door de groepsfase te raken’, zei Hansi Flick in de aanloop naar het WK in een interview met Worldsoccer. ‘Ze verwachten van ons minstens een kwartfinale en eigenlijk zelfs een halve finale.’ De Duitse bondscoach heeft dus werk voor de boeg.

Vier jaar geleden liep het WK in Rusland al met een sisser af. Net als toen kan het nu na de eerste ronde uit zijn met de pret. Maar daar wil Flick niet aan denken: ‘Ik was er in 2018 niet bij’, klonk het. ‘Dat interesseert me niet.’ Zondag wacht Spanje, een angstgegner. Van de laatste zeven duels tegen La Roja won Duitsland er maar één… Nochtans is een zege een must. Want als het tegen Spanje gelijkspeelt, en Japan wint van Costa Rica, dan kunnen Spanje en Japan het op de slotspeeldag op een akkoordje gooien.

DOELPUNTEN: 33’ Gündogan 1–0; 75’ Doan 1–1; 83’ Asano 1–2