Ben Weyts heeft plannen in ‘onze Brabantse Wouden’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

One love

Het WK voetbal in Qatar blijft ook de Belgische politiek beheersen. In het Vlaams Parlement daagde een aantal CD&V-parlementsleden woensdag op met een regenboog-armband, een verwijzing naar de One love-band die onder meer Rode Duivels-kapitein Eden Hazard in Qatar niet mag dragen van de wereldvoetbalbond Fifa.

Ook de Franstalige socialisten kondigden al aan dat ze donderdag massaal met een One love-band naar het federaal parlement trekken. ‘En we roepen alle democraten in het parlement op om ook een dergelijk signaal te geven’, klinkt het bij de PS.

Schoonmoeder

‘Mijn schoonmoeder zou ook komen voor twee weken en ze is tien jaar gebleven.’ Met die gevleugelde woorden verzette de flamboyante Frank Casteleyn, CD&V-burgemeester van het West-Vlaamse Jabbeke, zich eind vorige maand tegen de komst van een tijdelijk noodopvangcentrum voor vijfhonderd asielzoekers. Hij verwierf er op slag nationale bekendheid mee.

Die quote blijkt nu weliswaar een klein leugentje om bestwil, zo blijkt uit een portret van Casteleyn in Het Nieuwsblad. In werkelijkheid woont Casteleyns schoonmoeder helemaal niet bij hem in. ‘Maar ik heb haar wel op ideeën gebracht, zei ze me achteraf’, aldus de gepensioneerde uitbater van een doe-het-zelfzaak. Hij blijft zich overigens verzetten tegen het opvangcentrum, nu door een bodemonderzoek aan te vragen van het terrein waar de noodopvang moet komen.

One love (2)

De kans dat de N-VA’ers morgen naar het federaal parlement afzakken met een regenboog-armband is klein. ‘Hou politiek gewoon áltijd weg van het sportveld. Hopelijk is die les geleerd. Just play’, benadrukte Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) gisteren al op Twitter.

Zelf focust Weyts vandaag liever op een ander WK. ‘Na het 100ste WK Wielrennen halen we in 2024 ook het WK Gravel naar Vlaanderen’, zo kondigde hij woensdag trots aan. Met, hou u vast, ‘onze Brabantse Wouden als groen decor en Halle en Leuven als start- en aankomstplaats’.

Schoonmoeder (2)

Voor heel Vlaanderen hem ontdekte, stond burgemeester Frank Casteleyn in Jabbeke ook al bekend als een kleurrijk figuur. In Het Nieuwsblad vertelt hij onder meer over zijn passie voor schoenen. ‘Het liefst in zoveel kleuren als mogelijk.’ Hoe groot zijn collectie is, weet hij zelf ook niet. ‘Ze staan overal verspreid. Ik leen ze ook uit. Maar het zullen er zeker 150 paar zijn.’

Wie hem belt, moet er behalve zijn sappige West-Vlaamse tongval ook het gebalk van de 21 dwergezels op de achtergrond bijnemen. Er zitten ook een paar papegaaien, alpaca’s en waterschildpadden. ‘Het is een hobby, maar ik ben gepensioneerd. Ik heb daar tijd voor. En een ezel moet je niet melken.’ (lacht)

Politiek verlof

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) nam vorige week vrijdag ontslag na fouten in de begroting. Haar vervangster, Alexia Bertrand, stond al snel klaar, maar hoe moet het nu verder met De Bleeker zelf?

Voorlopig is De Bleeker nu met politiek verlof, maar ze is ook nog altijd vastbenoemd Europees ambtenaar, met name bij het directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij. Na haar politiek verlof kan ze dus terug naar de Europese Commissie. Daar moet ze dan normaal gezien binnen de drie maanden een nieuwe job aangeboden krijgen. Zelf laat De Bleeker weliswaar nog in het midden of ze kiest voor een terugkeer naar de Commissie of voor een totaal nieuwe carrièrewending.