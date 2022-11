Europees Parlement getroffen door cyberaanval na stemming over Rusland

Het Europees Parlement verklaarde Rusland tot staatssponsor van terrorisme. Enkele uren daarna viel de website van het Parlement uit door een cyberaanval door ‘een pro-Kremlingroep’.

De website van het Europees Parlement ging woensdag in de late namiddag offline. Dat gebeurde net nadat het Europees halfrond in Straatsburg met een overweldigende meerderheid had ingestemd om Rusland als ‘staatssponsor van terreur’ te erkennen. Enkele uren na die stemming werd datzelfde parlement getroffen door een cyberaanval. Het zou gaan om een zogenaamde DDOS-aanval, waarbij een website wordt bestookt met zo veel bezoekers dat die uiteindelijk crasht.

Volgens Parlementsvoorzitter Roberta Metsola heeft een pro-Kremlingroep de verantwoordelijkheid voor de cyberaanval opgeëist. Ze noemt het een ‘gesofisticeerde cyberaanval’ op Twitter. ‘Onze IT-experten vechten ertegen en beschermen onze systemen.’ Metsola legt onmiddellijk de link met de stemming. ‘Dit nadat we Rusland hadden uitgeroepen tot staatssponsor van terrorisme. Mijn antwoord: #SlavaUkraini.’

Symbolisch

Het parlement ging over tot de stemming omdat Rusland burgerdoelwitten blijft bestoken. Het gaat onder meer over energie-infrastructuur, ziekenhuizen en scholen. De stemming was nagenoeg unaniem, met 494 stemmen voor, bij 58 tegenstemmen en 44 onthoudingen. Van de Belgische Europarlementsleden stemde alleen PTB’er Marc Botenga tegen de resolutie, terwijl de drie leden van Vlaams Belang zich onthielden.

Toch is de stemming grotendeels symbolisch. Het Europees Parlement heeft niet veel bevoegdheden wat buitenlands beleid betreft. De Europarlementariërs bevestigen zo wel dat ze achter de EU-sancties tegen Rusland blijven staan. Vanuit Kiev dankte Oekraïens president Volodimir Zelenski het Europees halfrond voor de steun. ‘Rusland moet op alle niveaus worden geïsoleerd’, voegde hij toe.