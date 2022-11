Architect over ontwerp van Libeskind: ‘Dit is misdadig’

Het ontwerp dat Fernand Huts voorstelt om de Boerentoren in Antwerpen te bouwen, zorgt voor beroering. De Belgische ondernemer en mecenas koos het opzichtige ontwerp van Daniel Libeskind uit een totaal van 29 kandidaten, dat werd herleid tot elf finalisten voor een laatste beoordelingsronde. Het gaat echter niet om de ontwerpen die nu circuleren in de media, waaronder in Gazet Van Antwerpen, en op sociale media. Die dateren nog van een vorige architectuurwedstrijd in 2020, toen KBC de Boerentoren verkocht en de bieders elk een architect onder de arm namen voor een eerste voorstel.

Het bod van Fernand Huts was het hoogste en de verkoop werd afgerond. Huts had de stad beloofd om er een museum in onder te brengen en het gebouw toegankelijk te maken voor de burgers. Om van het kantoorgebouw met zijn lage plafonds een museum te maken, was een grondige verbouwing nodig. Huts zette een eigen architectuurwedstrijd op en zou de knoop hoogstpersoonlijk hebben doorgehakt: de uiteindelijke keuze getuigt vooral van zijn smaak, deels ingegeven door Katharina Van Cauteren. Zij is directrice van zijn kunststichting The Phoebus Foundation, die zijn kunstcollectie beheert en ontsluit. Voor de financiële haalbaarheid werd hij geadviseerd door projectontwikkelaar Ion, dat gespecialiseerd is in publiek-private samenwerkingen.

Vuurtoren

Bij de elf finalisten van Huts zaten grote internationale sterren als Jean Nouvel en Norman Foster. Het bureau Herzog & de Meuron maakte een symfonie van de Elbphilharmonie in Hamburg. Het Noorse architectenbureau Snøhetta tekende de schitterende opera van Oslo, terwijl het bureau van Henning Larsen in de prijzen viel met het Moesgaard Museum in Denemarken. Max Dudlers zakelijkheid en minimalisme lijkt geen grote sprong van het modernisme van de Boerentoren. Een meer exotische naam is die van Carlos Ponce de Leon uit Uruguay, die kantoren van Huts’ bedrijf Katoen Natie neerzette in Montevideo.

‘De renovatie van Het Steen had inhoudelijk tenminste al een zeker draagvlak’ Frederic Vandoninck Architect

Er waren ook drie Belgische bureaus die meedongen. Robbrecht en Daem werkten eerder al voor Huts. Zo renoveerden ze onder meer het hoofdkwartier van Katoen Natie in Antwerpen. Mauro Poponcini en Patrick Lootens deden mee met hun bureau Polo. En dan is er nog een ontwerp van FVWW.

Schetsen en visualisaties van die laatste deelnemer tonen alvast aan dat Libeskinds voorstel niet bepaald de subtielste bijdrage was. Het architectenbureau van Frederic Vandoninck en Wouter Willems opteerde ervoor om de Boerentoren open te maken naar de omgeving en te verbinden met de stad. Zo zou een verticale stad ontstaan met tentoonstellingsruimten, binnenpleinen en daktuinen. Boven op het gebouw zou een lichtbaken komen: de Boerentoren als vuurtoren in de stad.

Niet gedragen

Vandoninck betreurt dat Huts voor zijn uiteindelijke keuze niet overlegde met het ministerie van onroerend erfgoed van Matthias Diependaele , noch met de stad Antwerpen. Burgemeester Bart De Wever waakt zelf over erfgoed, terwijl Annick De Ridder het schepenambt beheert voor stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium. Al die bevoegdheden zijn in handen van de N-VA, een partij voor wie het Vlaamse erfgoed naar het hart gaat. ‘Het is altijd beter om naar buiten te komen met een project als het breed gedragen is in de politiek en in de samenleving. Nu gaat het ontwerp botsen op stevige weerstand bij de diensten voor erfgoed en vergunningen en bij de brandweer en andere spelers.’

‘Huts presenteert dit nu als een open voorstel en zegt dat hij kritiek verwelkomt. Dat is een gevaarlijke gok: mogelijk eindig je met een flauw afkooksel.’ Vandoninck wijst naar een ander renovatieproject dat recent op veel kritiek in de publieke opinie kwam te staan: de toevoeging aan Het Steen in Antwerpen. ‘Toen was de renovatie wél afgestemd met de dienst erfgoed en met het stadsbestuur. Dan heb je tenminste inhoudelijk al een zeker draagvlak.’

Over zijn paard getild

De voorstellen van de bieders in 2020 werden beoordeeld zowel op het financiële bod, als op het architecturale project. Opmerkelijk is dat de voorstellen toen wél op hun kwaliteit werden getaxeerd door de diensten van de stad Antwerpen. Het kwalitatief beste voorstel was toen dat van Meta, een architectenbureau dat was aangesteld door projectontwikkelaar Caaap.

Niklaas Deboutte is niet mals voor het ontwerp van Libeskind dat uiteindelijk door Huts is uitgekozen. ‘Het staat de ondernemer uiteraard vrij om zelf een architect en ontwerp te kiezen. Maar ik verslikte me wel toen ik dit zag. Sorry, maar dit leek een aprilgrap. Het voelde alsof ik net wakker werd en besefte dat het maar een nachtmerrie was. Libeskind is toch al lang een over zijn paard getilde architect en een oude vent geworden. Ik noem dit ontwerp misdadig, omdat het op zo’n flagrante wijze omgaat met ons erfgoed.’

Dat er nu stevig gedebatteerd wordt over hoe we omgaan met ons erfgoed, noemt Vandoninck wel ‘super interessant’. ‘Er zijn de laatste jaren in België enkele mooie voorbeelden opgedoken van hoe dat wel kan. De renovatie van Het Steen riep ook veel emoties op, maar dat was wel een veel subtielere poging om hedendaagse architectuur met erfgoed te mengen, zonder te vervallen in het extreme contrast dat nu bij de Boerentoren voorligt.’

‘Dit is typisch Huts’, zegt Vandoninck. ‘Hij kiest vanuit zijn buikgevoel voor een verhaal dat aansluit bij zijn verlangen naar grootsheid. Maar je kunt natuurlijk grootsheid ook op een heel andere manier bereiken.’