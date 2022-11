Asbestattest verplicht vanaf vandaag: Wat moet u weten?

1 Wat is het asbestattest?

Het attest vermeldt waar er binnen- en buitenhuis asbest aan­wezig is. Omdat asbest in vele materialen voorkomt, kan dat gaan van een vensterbank tot de isolatie rond ­leidingen. Daarnaast staan er ­instructies op het attest over hoe hiermee om te gaan: ‘verwijderen’ is een optie, maar evengoed kan er ‘goed beheren’ vermeld staan en is een ingreep niet meteen nodig.

Vanaf vandaag is het attest vereist bij de verkoop van gebouwen die dateren van voor 2001. Tegen 2032 moet iedere eigenaar van zo’n gebouw een asbestattest kunnen voorleggen. Verhuurders zijn verplicht om een kopie ervan te bezorgen aan hun huurders.

2 Hoe kan ik asbest herkennen?

De kans dat uw woning asbest bevat, is niet klein. Volgens bevoegd minister van ­Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zit er meer dan twee miljoen ton ­asbest in de Vlaamse gebouwen. Zeker in 2,8 miljoen particuliere woningen in Vlaanderen zou asbest zitten.

Er zijn allerhande huis-tuin-en-keukentips om asbest op te sporen. Omdat het vooral tussen 1945 en 2001 gebruikt werd, is het bouwjaar van de woning een belangrijke eerste indicator. Verder kunt u asbestproducten vaak aan een honingraatpatroon herkennen (zie foto).

Een gewafelde textuur wijst vaak op de aanwezigheid van asbest. . Getty Images/iStockphoto

Bekijk zeker eens de logo’s of merknamen op bouwmaterialen in het gebouw. Die even door de zoekmachine van Google halen, is vaak leerrijk. Ten slotte kan de ‘vlamtest’ helpen om te weten of u met asbest te maken hebt: U gaat met een brandende aansteker langs de vezels. Als die beginnen gloeien, maar geen schade oplopen, is de kans groot dat het om asbest gaat.

3 Hoe wordt het attest ­opgemaakt?

Ondanks de trucjes zal u zich toch tot een gecertifieerde deskundige moeten richten om het attest op te stellen. Een lijst van gecertificeerde asbestdeskundigen kunt u hier vinden. Zij komen bij u langs en maken een inventaris van het ­asbest op basis van wat ze zien, van de documentatie van het ­gebouw en door stalen te nemen. Die staalnamen mogen geen ­grote schade veroorzaken. Het ­attest moet dan onderdeel worden van het verkoopcompromis en de notariële akte.

De kostprijs van het attest is afhankelijk van de grootte van het gebouw. Afvalstoffenmaatschappij Ovam schat de kosten op ‘enkele honderden euro’s’. Daarbij is alles inbegrepen.

• Meer woningen worden asbestvrij dankzij subsidies

4 Wat als er asbest gevonden wordt?

Het attest bevat instructies over hoe er met het asbest omgegaan moet worden. Net zoals bijvoorbeeld bij een negatieve keuring van de elektriciteit, staat een attest met kritische ­bevindingen een verdere verkoop niet in de weg. ‘Maar er zijn wel bepaalde verplichtingen’, zei Ovam-woordvoerder Jan Verheyen in mei aan De Standaard. ‘Als het asbest in slechte staat is of als het bloot kwam te liggen bij renovatiewerken, moet het verwijderd worden.’

5 Waarom is het attest er gekomen?

Tegen 2040 moet Vlaanderen asbestveilig zijn. Dat wil ­zeggen dat alle risicovolle asbest veilig weggenomen en opgeborgen moet zijn. Het gaat om losse asbestvezels die gevaarlijk zijn en onder geen beding ingeademd mogen worden. Hoe meer ­contact, hoe groter het ­risico op een slechte afloop. ­Asbest leidt tot ziekten als ­asbestose, longkanker en ­mesothelioom. De gevolgen ­manifesteren zich pas na twintig à dertig jaar. Er overlijden in ons land jaarlijks honderden mensen aan de gevolgen daarvan.