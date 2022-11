Van Belgische tweede klasse naar het WK tegen de Rode Duivels

Toen de Canadese bondscoach onlangs zijn 26-koppige WK-selectie bekendmaakte, was in een filmpje op sociale media te zien hoe Liam Fraser in tranen uitbarstte. Hij belde met zijn familie en snikte luidop: ‘We did it. We did it.’

Wie had ooit gedacht dat een speler uit de Belgische tweede klasse naar de wereldbeker zou mogen? Bondscoach John Herdman twijfelde alvast niet. ‘Liam is een speler die elke kans grijpt’, vertelde hij ons. ‘Hij voetbalde eerst in de MLS bij Toronto en had daar rustig kunnen blijven zitten, maar neen ... Fraser wilde naar Europa om nog progressie te maken. Hij belandde bij Deinze in de Belgische tweede klasse en nam dus grote risico’s. Maar ik heb veel respect voor een jongen die zo hongerig is om een doel te bereiken. Als je hier op het WK zit, maak het niet uit of je in eerste of tweede klasse voetbalt. Dan heb je de kwaliteiten.’

Als we in Qatar aan Canadese journalisten langs het trainingsveld vragen naar hun mening over Liam Fraser, moeten ze even slikken. ‘Eigenlijk kennen we hem niet zo goed omdat Fraser in a little league voetbalt’, klinkt het verontschuldigend.

Interesse uit Jupiler Pro League

Daarom steken we ons licht op bij Alessio Staelens, één van zijn ploegmaats bij SK Deinze. Daar arriveerde de Canadees in januari 2022 na een transfervrije overgang van Toronto.

‘Liam is de motor van onze ploeg’, zegt Staelens. ‘Als centrale middenvelder heeft hij een groot loopvermogen. Hij recupereert veel ballen, is altijd aanspeelbaar en rustig in het samenspel. Bovendien heeft hij een goeie lange pass. Qua type zou ik hem durven vergelijken met Xabi Alonso. Hij kan zeker in een betere competitie spelen en ik weet ook dat er afgelopen zomer interesse was van een Belgische eersteklasser, maar je moet ook wat geluk hebben.’

Tja, voorlopig voetbalt Fraser nog altijd bij de nummer negen in 1B en komt hij soms uit tegen de U23 van Anderlecht en Club Brugge. De speler zelf maalt daar niet om. ‘Ik wilde naar een land waar er een echte voetbalcultuur heerst’, vertelde hij al in een Youtube-video. ‘In Canada en de VS heb je die niet, maar in België wel. In Gent, waar ik woon, en in Deinze wordt er heel veel over voetbal gepraat. Dat vind ik net geweldig.’

Bondscoach Herdman verloor zijn poulain alleszins nooit uit het oog. Fraser zit ondertussen aan vijftien selecties en speelde mee in enkele – voor Canada dan toch – legendarische matchen. Zo debuteerde hij op 16 oktober 2019, toen zijn land voor het eerst in 34 jaar buur USA klopte met 2-0. Fraser was er ook bij toen de Canadese WK-droom in leven werd gehouden door een cruciale zege tegen Honduras. Hij verstuurde in die match een gemeten lange pass naar David, die daarop uitpakte met een hoofd- en borstcontrole om uiteindelijk te scoren met een lob. Heel Canada spreekt nog van dat doelpunt. ‘Daar liet vooral Jonathan David zien hoe goed hij is, maar ik ben blij dat ik kon bijdragen’, nuanceerde Fraser zijn aandeel in dat stukje geschiedenis.

Fraser debuteerde op 16 oktober 2019, toen zijn land voor het eerst in 34 jaar buur USA klopte met 2-0. Getty Images

De Canadese bondscoach minimaliseerde dat evenwel niet. Net zoals Roberto Martinez vergat John Herdman bij zijn WK-keuze niet wie hem in het verleden al diensten had bewezen. ‘Fraser bepaalde mee het parcours van Canada’, klinkt het. Daarom staat Fraser nu voor het toernooi van zijn leven. Zijn eerste doel? Speelminuten, woensdag tegen België.

Terwijl Deinze in de Challenger Pro League verder speelt tijdens dit wereldkampioenschap, zit hij in Qatar. Zijn marktwaarde wordt nu op 900.000 euro geschat en kan alleen maar stijgen. Wie weet levert dat in januari alsnog een transfer op naar de Jupiler Pro League.