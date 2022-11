Een beetje warmte op het terras? Stop dan 20 cent in de automaat

Caféklant Jo duwt nog een muntje in de automaat en de brander schiet aan op het terras van zijn stamkroeg Mombasa. Hij nipt intussen rustig van zijn thee. De kroeg op het Moorkens­plein in Antwerpen ziet er sinds kort een beetje anders uit. Cafébazin Rein Adons heeft muntjesautomaten laten installeren aan de terrasbranders. Het kost 20 cent voor 10 minuten warmte en gezelligheid. ‘Dat zijn de actuele energiekosten van zo’n brander’, zegt ze. ‘Mijn voorschotfactuur is van 550 naar 2.700 euro gegaan, dus moesten we wel iets doen. Een andere oplossing was de prijzen van de drank optrekken, maar dat krijg ik niet verkocht.’

De muntjesautomaten zijn een forse maatregel, maar meestal reageren klanten begrijpend en zelfs positief. ‘De mensen spreken erover’, vult de barman aan. ‘Vorige vrijdag zat het hier vol en de terrasgasten die bij de automaat zaten, kregen van anderen muntjes toegestopt: “Gooi er nog eentje in. Ik trakteer.”’ (lacht)

Ook in de Kudu Lodge, een café in het Oost-Vlaamse Wortegem-Petegem, zag eigenaar Frauke De Keyser die terrasbranders niet meer zitten door hoge energieprijzen. ‘Ik heb het niet berekend, maar zo’n brander verstookt enorm veel.’ Ze ontdekte een alternatief op een terras in het Nederlandse Groningen. ‘Daar hadden ze kussentjes met verwarmingselementen op batterij. Ze werken alleen als er iemand op zit.’ Tegen 170 euro per stuk is zo’n kussen niet bepaald goedkoop. ‘Maar op termijn zal die investering zeker renderen.’

Mopperen doen haar klanten niet, integendeel. ‘Vorige donderdag hebben we ze geïntroduceerd en mijn man stuurde me een ­berichtje: Ik zit met een leeg ­café, maar met een vol terras.’

Creatief

Geen warme kussens of betaalautomaten in de Brusselse Thai Cafés – een restaurant­keten met veertien vestigingen, ook in Vlaanderen. Daar hebben ze gekozen om per klant 1 euro energiebijdrage aan te rekenen. ‘In al onze vestigingen samen zagen we de energiekosten met 100.000 euro per maand toenemen’, klinkt het bij de keten. ‘Als we die euro doorrekenen, kunnen we al een groot deel van de gestegen prijzen opvangen. Met wat uitleg is er niemand die daarom moppert.’

De oplossingen klinken Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen bekend in de oren. ‘Dit sluit aan op onze bevraging van afgelopen maand. Daarin geeft 57 procent van onze leden aan dat ze zonder steun het vierde kwartaal zullen afsluiten met verlies.’ De gestegen energiekosten hebben daar een flink aandeel in. ‘Heel wat zaken laten de branders gewoon uit en vervangen ze door dekentjes. Hier en daar zien we creatieve oplossingen.’