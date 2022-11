Podcast | Kan de regering-De Croo nog functioneren na de clashes tussen de liberalen?

Vandaag moet premier Alexander De Croo naar de Kamer. De oppositie heeft zijn munitie vast al klaarzitten. Want wat rest er nog van zijn regering nu coalitiepartner MR constant stokken in de wielen steekt, zijn partijvoorzitter wegsprint van de camera’s en nu zijn begroting eigenlijk ronduit een beschamend werkstukje blijkt? Hoe werkbaar is Vivaldi nog?