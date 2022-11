Campusverbod voor geschorste Solvay-preses wordt niet opgeheven, advocaat gaat in beroep

De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft beslist dat het campusverbod dat de Vrije Universiteit Brussel (VUB) had opgelegd tegen de preses van de Solvay Kring niet moet worden opgeheven. ‘We gaan in beroep’, reageert zijn advocaat.

De VUB had het campusverbod opgelegd naar aanleiding van ‘verregaand grensoverschrijdend gedrag’, onder meer tijdens activiteiten van de Solvay Kring (de studentenkring van de toekomstige handelsingenieurs). Vijf betrokkenen, onder wie de preses, werden van de campus geweerd.

De preses van de studentenkring trok naar de kortgedingrechter en eiste dat het campusverbod zou worden opgeheven. Volgens zijn advocaat was het campusverbod een verkapte tuchtmaatregel en toonde de VUB met die maatregel vooringenomen, was de jongeman niet gehoord en kreeg hij niet te horen wat hem verweten werd, en was het campusverbod onvoldoende gemotiveerd. De rechtbank was het daar niet mee eens.

‘We hebben vernomen dat de rechter de beslissing van de VUB volgt. Met andere worden: het campusverbod wordt niet opgeheven’, zegt Jan Fransen, advocaat van de geschorste preses. ‘Zowel tijdens de hoorzitting als nu krijgen we niet te horen vanwaar mijn cliënt beschuldigd wordt’, gaat Fransen verder. Volgens hem is de preses niet betrokken bij de zaak. Daarom zal hij in beroep gaan, laat hij weten.

De zedenfeiten speelden zich volgens informatie van Het Nieuwsblad af tijdens een VUB-skireis in het Franse Risoul. Daar zouden twee studenten ­samen met een jonge vrouw geëxperimenteerd hebben met alcohol en drugs. Ze werd dronken gevoerd en de mannen zouden haar hebben verkracht. Een van hen zou ook betrokken zijn bij een tweede zaak van misbruik.

De VUB weigert verdere commentaar te geven over het vonnis. ‘Uit respect voor het slachtoffer stellen wij ons terughoudend op in de media’, reageert woordvoerder Nathalie Vlaemynck.