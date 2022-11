België krijgt nieuwe astronaut: Raphaël Liégeois is gekozen door ruimtevaartorganisatie Esa

Raphaël Liégeois wordt een nieuwe Belgische astronaut. Dat heeft de Europese ruimtevaartorganisatie Esa bekendgemaakt. Met zijn selectie wordt Liégeois mogelijk de derde Belg in de ruimte.

Raphaël Liégeois. Foto: esa

De Esa heeft de namen van de nieuwe aspirant-astronauten bekendgemaakt die zich bij het Europese astronautenkorps mogen voegen. Een van hen is de 33-jarige neurowetenschapper Raphaël Liégeois. Hij studeerde en doctoreerde aan de universiteit van Luik. Momenteel doet hij onderzoek aan de universiteit van Genève.

Van de 25 landen waarvan burgers zich anderhalf jaar geleden konden opgeven voor de astronautenselectie, kregen er maar een handvol een nieuwe ruimtereiziger. Behalve België, krijgen ook Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland een nieuwe ‘beroepsastronaut’. De nieuwe lichting zal niet alleen worden ingezet voor langdurige missies naar het ruimtestation ISS, maar in de tweede helft van dit decennium ook voor missies naar de maan. Of de uitverkoren Europeanen effectief op de maan zullen landen of er alleen zullen werken aan de Lunar Gateway (een soort miniruimtestation bij de maan), daarover lopen de onderhandelingen met de Nasa nog.

Reservepool

Voor het eerst legt de Esa ook een reservepool aan van een twintigtal reservisten (maar daar zijn geen Belgen bij). Zij worden niet door de Esa ingelijfd, krijgen hooguit een week training per jaar en kunnen pas worden ingezet als er zich nieuwe kansen voordoen. Voor langdurige en verre ruimtemissies wordt in de eerste plaats een beroep gedaan op het vaste astronautenkorps, de ‘beroepsastronauten’ zeg maar.

In de Europese ruimtevaart spelen nationale belangen, dus is de astronautenselectie voor een deel ook politiek. Zo speelt de bijdrage aan het Esa-budget een rol. Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS) had gezegd dat hij er alles aan zou doen om met een astronaut terug te keren. Volgens hem heeft België daar absoluut recht op, onder andere omdat België de op vier na grootste betaler is aan de Esa. ‘Een niet-selectie zou moeilijk uit te leggen geweest zijn’, zegt hij.

Met zijn selectie als beroepsastronaut wordt Raphaël Liégeois mogelijk de derde Belg in de ruimte. Dirk Frimout en Frank De Winne gingen hem voor.

Parastronaut

Voor het eerst werd ook een astronaut met een fysieke beperking geselecteerd, weliswaar in de reservepool. De Engelsman John McFall verloor op 19-jarige leeftijd zijn rechterbeen bij een motorongeluk. Hij behaalde een diploma geneeskunde en is sinds 2005 actief als paralympische sprinter. Bij de Esa zal hij deel uitmaken van het ‘Parastronaut Feasability Project’, dat de specifieke noden van astronauten met een fysieke beperking in kaart brengt. ‘Wetenschap is er voor iedereen. Hetzelfde geldt potentieel voor de ruimte’, zei hij bij zijn voorstelling.