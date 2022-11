Duitsers houden uit protest ostentatief hand voor de mond op ploegfoto voor aftrap

Het Duitse nationale voetbalelftal heeft ostentatief de hand voor de mond gehouden op de ploegfoto in aanloop naar zijn eerste match op het WK in Qatar tegen Japan.

De Duitsers deden dat uit protest tegen de mogelijke sportieve sancties van de Fifa bij het dragen van de ‘One Love’-aanvoerdersband en het verbod op vrije meningsuiting.

‘De beslissing van Jan Vertonghen om niets te zeggen over de hele zaak, is waarschijnlijk heel verstandig’, zei gewezen voetballer Wesley Sonck op Sporza.

De Duitse voetbalbond (DFB) steunde op Twitter de actie van de nationale ploeg. ‘Met onze aanvoerdersband wilden we een punt maken van de waarden die in het nationale team leven: diversiteit en wederzijds respect’, zo klonk het. ‘Samen met andere landen luidruchtig zijn. Het gaat niet om een politieke boodschap: over mensenrechten valt niet te onderhandelen. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Maar helaas nog steeds niet. Daarom is deze boodschap zo belangrijk voor ons. Onze band verbieden, is als het verbieden van onze mond. Onze houding verandert niet.’

De zeven Europese landen die gepland hadden om de gekleurde band te dragen tegen discriminatie, waaronder ook de Rode Duivels, kregen maandag te horen van de Fifa dat dat gepaard zou gaan met sancties, zoals een gele kaart voor de aanvoerder die de band zou dragen. Dat dreigement lokte veel kritiek uit.

Spits Thomas Müller liet gisteren op Instagram al doorschemeren dat grotere acties zouden uitblijven: ‘Wie van ons verwacht dat we ons pad als sportmensen verlaten en onze sportieve dromen, waar we een leven lang voor gewerkt hebben, opgeven om ons politiek te uiten, zal ontgoocheld zijn.’