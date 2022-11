‘Rusland is staatssponsor terrorisme’: Vlaams Belang en PTB/PVDA niet akkoord

Met 494 stemmen voor, bij 58 tegenstemmen en 44 onthoudingen verklaart het Europees Parlement dat Rusland een staatssponsor van terrorisme is en terreur zaait in Oekraïne. De Oekraïense president Volodimir Zelenski was tevreden.

Van de Belgische Europarlementsleden stemde alleen PTB’er Marc Botenga tegen de resolutie, terwijl de drie leden van Vlaams Belang zich onthielden.

De Europarlementsleden verwijzen voor hun beslissing naar de ‘opzettelijke aanvallen en wreedheden tegen Oekraïense burgers, de vernietiging van civiele infrastructuur en andere zware schendingen van het internationaal en humanitair recht die neerkomen op oorlogsmisdaden’.

Zonder gevolgen

De resolutie is symbolisch en heeft geen gevolgen, omdat er geen juridische basis is voor de EU om landen als sponsors van terrorisme te bestempelen. De resolutie roept de EU en de lidstaten op om zo’n kader te creëren. ‘We beseffen ook dat dit niet in één dag zal gebeuren, maar we hopen zo de weg vrij te maken om Poetin en zijn regime verantwoordelijk te houden voor deze misdaden voor een internationaal tribunaal’, zei Tom Vandenkendelaere (CD&V).

Eerder kapittelden de parlementen van Litouwen, Letland, Estland en Polen Rusland al als een staatssponsor van terrorisme. De Europarlementsleden roepen de lidstaten ook op om de Russische paramilitaire Wagner-groep en de soldaten van de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov op de Europese terreurlijst te zetten.