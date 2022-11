Een Mexicaanse toerist heeft maandag de volle laag gekregen van andere toeristen toen ze de trappen van de piramide van Kukulcan in Mexico betrad terwijl dat verboden is. De negende eeuwse trappenpiramide werd in 2007 uitgeroepen door Unesco tot werelderfgoed. Omstaanders waren dan ook bijzonder verontwaardigd dat de toerist de tempel ontsierde. Ze kwam er van af met een geldboete van 250 euro.