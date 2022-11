Verlinden verplicht Raad van State tot snellere uitspraken

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) kort de doorlooptijd van een procedure ten gronde bij de Raad van State in, van vaak meer dan dertig maanden naar maximaal achttien maanden. Extra personeel moet dat haalbaar maken.

Minister Annelies Verlinden kondigde ongeveer een jaar geleden al aan dat ze komaf wilde maken met jarenlange procedures tegen vergunningen, met na afloop vaak geen finale oplossing. Momenteel duurt het volgens de minister vaak meer dan dertig maanden voor de Raad van State uitspraak doet over de grond van de zaak. Investeringen liggen zo vaak erg lang stil, betrokken bedrijven en burgers weten niet waar ze aan toe zijn.

Vandaag keurde de ministerraad in eerste lezing een wetsontwerp van Verlinden goed dat tot meer effi­ciëntie, meer snelheid en meer rechtszekerheid zou moeten leiden. Daarbij wordt onder meer de doorlooptijd van procedures ten gronde volgens Verlinden ‘drastisch’ ingekort, tot maximaal achttien maanden.

Hoogdringend? Maximaal drie maanden

Daarnaast wordt ook de schorsingsprocedure grondig gewijzigd. Hierdoor zal de Raad van State in dergelijke hoogdringende procedures sneller - en uiterlijk binnen een termijn van drie maanden - een voorlopige uitspraak doen.

Bovendien zullen zogeheten ‘maatschappelijk relevante dossiers’ prioritair worden behandeld. Gezien de energiecrisis gaat dit in het bijzonder om dossiers die betrekking hebben op energie, zoals een vergunning voor een windmolenpark. Voor dergelijke dossiers mag volgens Verlinden nog sneller een uitspraak worden verwacht dan binnen achttien maanden.

De nieuwe termijnen zijn volgens het kabinet in nauw overleg met de Raad van State zelf bepaald en moet nog altijd voldoende rechtsbescherming toelaten. ‘Samen met de eerder besloten versterking van het personeelskader zullen de inhoudelijke hervormingen leiden tot snellere en kwaliteitsvolle procedures en een efficiënte en moderne werking van de Raad van State’, zegt minister Verlinden. ‘Burgers zullen sneller duidelijkheid krijgen over dossiers bij de Raad van State, maar ondernemers ook, wat het investeringsklimaat ten goede komt.’

Bestuurlijke lus

Het wetsontwerp bouwt ook een bestuurlijke lus in, specifiek voor beslissingen binnen het omgevingsrecht. Die moet vermijden dat maatschappelijke projecten van groot regionaal belang, genre Ventilus, zonder meer gekelderd worden. Wanneer een beslissing van een ­bestuur een gebrek vertoont, hoeft de Raad van State immers niet meteen de vernietiging uit te spreken. In de plaats daarvan kunnen de rechters de overheid een periode gunnen om de fout nog tijdens de ­beroeps­procedure recht te zetten, via een tussenuitspraak.

Het wetsontwerp wordt voorgelegd aan verschillende adviesorganen, waaronder de Raad van State zelf. Vervolgens gaan de teksten naar de Kamer.