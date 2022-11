Duivels-tegenstanders Kroatië en Marokko maken weinig indruk met gelijkspel

Kroatië en Marokko hebben elkaar in evenwicht gehouden in de eerste wedstrijd in de groep van de Rode Duivels. Beide ploegen creëerden amper kansen en slaagden er niet in hun tempo in de wedstrijd op te krikken.

Marokko en vicewereldkampioen Kroatië hebben de groep van de Rode Duivels op gang getrapt. Beide ploegen begonnen voorzichtig aan het WK en stonden verdedigend pal. In een kansarme wedstrijd hielden ze elkaar makkelijk in evenwicht.

De beste kansen waren voor Kroatië, maar ze waren zeldzaam. Op slag van rust zette Sosa laag voor vanop links en vond hij Vlasic in de kleine rechthoek. Die zag zijn poging echter uitstekend gered worden door Marokko-doelman Bounou. In de tweede helft kon Bounou op een corner de bal net op tijd wegtikken voor de voeten van de Kroaten, maar Lovren kon daarna toch op doel besluiten. Het was Amrabat (ex-Club Brugge) die de poging van de lijn haalde.

Verder zagen we twee ploegen die graag vanuit balbezit geduldig opbouwen, maar die er niet in slaagden een tempo te ontwikkelen om de ander uit verband te spelen. De Marokkanen toonden zich vaak net iets te slordig in balbezit, maar met hun druk op de bal maakten ze het ook de Kroaten moeilijk om op te bouwen.

Foto: ap

Beide ploegen gehavend

Terwijl de Kroaten vooral leken te wachten op een geniale ingeving van sterspeler Modric, ging het bij Marokko zoals verwacht heel vaak over rechts. Niet verwonderlijk met rechtsachter Hakimi en rechterwinger Ziyech. Al kon die laatste zijn weinige speelminuten bij Chelsea maar moeilijk verbergen, hij zat niet geweldig in de match. Hetzelfde kon van Hakimi gezegd worden. Zijn snelheid kwam pas in de tweede helft af en toe bovendrijven, maar meer dan een goede vrije trap en een voorzet die niemand bereikte, leverde dat niet op. De bij Standard verguisde Selim Amallah stond in de basis bij Marokko, maar ook hij werkte een redelijk onzichtbare wedstrijd af.

Beide ploegen moesten zo vrede nemen met een gelijkspel én zagen een speler geblesseerd uitvallen. Bij Kroatië bleef aanvaller Vlasic na rust in de kleedkamer, terwijl Bayern-verdediger Mazraoui in de tweede helft naar de kant moest voor Marokko met pijn aan de ribben. Vooral voor de troepen van bondscoach Walid Regragui is dat een ferme aderlating, al zullen de Rode Duivels er niet rouwig om zijn.