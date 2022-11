CD&V zet De Croo in de wind: ‘Btw-verlaging zal niet budgetneutraal zijn’

‘De btw-verlaging op energie zal volgend jaar niet budgetneutraal zijn ’, zei CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten zonet in de commissie Financiën. Hij twijfelt zelfs of dat ooit het geval zal zijn. Premier De Croo beweerde vorige week nog het omgekeerde.

Daarmee verwoordt Verherstraeten wat iedereen al langer aanvoelt. Wanneer de btw-verlaging op energie vanaf april permanent wordt gemaakt, zal ze zeker het eerste jaar nog niet volledige gecompenseerd worden door hogere accijnzen. Premier Alexander De Croo (Open VLD) gaf dinsdag in een interview met de VRT zelf al tussen neus en lippen toe dat de maatregel volgend jaar wellicht extra geld zal kosten en de begroting dus nog wat dieper in het rood zal duwen. ‘Als de prijzen zeer hoog blijven, zullen we de tarieven niet nog eens doen stijgen met belastingen’, zei hij. ‘Maar de redenering dat er een compensatie komt, wordt gevolgd door de Europese Commissie.’

Niemand in de meerderheid, ook in zijn eigen partij, begrijpt waarom hij vorige week tijdens het vragenuurtje in de Kamer zo op die budgetneutraliteit hamerde.

Kort door de bocht

Heeft De Croo vorige week dan gelogen in de Kamer? ‘Dat niet echt, maar door zo te hameren op de budgetneutraliteit ging hij wel kort door de bocht’, luidt het bij een vicepremier. In de regering is afgesproken dat de permanente btw-verlaging budgetneutraal zal zijn en volledig gecompenseerd wordt met hogere accijnzen. In theorie liegt de premier dus niet. Maar die volledige compensatie komt er pas zodra de energieprijzen opnieuw het niveau van 2021 bereiken. Niemand verwacht dat dit in 2023 al het geval zal zijn.

Bovendien is afgesproken dat die compensatie met accijnzen geleidelijk ingevoerd zal worden. Door vorige week in het vragenuurtje zo te hameren op de budgetneutraliteit heeft De Croo minstens de indruk gewekt dat die volgend jaar niks zou kosten.

De intussen ontslagen staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker en premier Alexander De Croo. Foto: belga

Te voorzichtig

Had de ontslagen staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) dan gelijk om de volledige kostprijs voor die permanente btw-verlaging – volgend jaar goed voor 1,3 miljard euro – volledig in te schrijven in de begroting. Alle vicepremiers waren het erover eens dat het nog te vroeg was om al een bedrag in de begroting in te schrijven, omdat de compensatie door hogere accijnzen nog precies uitgewerkt moet worden en er nog over beslist moet worden. Pas dan wordt de btw-verlaging permanent en wordt duidelijk hoeveel ze precies zal kosten.

Ondertussen twijfelt niemand eraan dat een permanente btw-verlaging de begroting volgend jaar extra zal bezwaren, al zal dat wellicht minder zijn dan de 1,3 miljard euro die De Bleeker incalculeerde. Zij hield geen rekening met een compensatie door accijnzen, die er volgend jaar wellicht al voor een stukje komt. Dat wordt nog een zware politieke discussie. De liberalen en CD&V zien volgend jaar al graag een fatsoenlijke compensatie, terwijl de groenen en socialisten die verhoging van accijnzen zo laag mogelijk willen houden.