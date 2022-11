Eén dode en veertien gewonden na twee explosies bij bushaltes in Jeruzalem

Bij ontploffingen aan twee bushaltes in Jeruzalem raakten woensdag minstens veertien mensen gewond. Van die gewonden is één persoon intussen overleden. De Israëlische politie spreekt van een terroristische aanval.

Bij een eerste explosie, die plaatsvond aan een bushalte aan de rand van de stad, raakten elf mensen gewond. Een van die gewonden is in het ziekenhuis overleden. Ongeveer een halfuur later vond een tweede ontploffing plaats, deze keer aan een bushalte in Ramot, in het oosten van de stad. Het is onduidelijk of daar gewonden of doden vielen.

Over de precieze achtergrond van de incidenten heerst nog onduidelijkheid. De Israëlische politie vermoedt dat er sprake is van een terroristische aanval. ‘Er is al jarenlang niet meer zo’n gecoördineerde aanval geweest in Jeruzalem’, zei politiewoordvoerder Eli Levi tegen de Israëlische radio Army Radio. Volgens de zender waren de explosieven verborgen in een aantal zakken aan beide bushaltes.

Volgens de zender Army Radio waren de explosieven verborgen in een aantal zakken aan beide bushaltes. Foto: epa-efe

In Gaza heeft Hamas, de islamistische groepering die onder andere door Europa als terroristische organisatie wordt beschouwd, de explosies in Jeruzalem bewierookt. Ze eiste wel niet de verantwoordelijkheid op. Hamas-woordvoerder Abdel-Latif Al-Qanoua bracht de explosies in verband met ‘de misdaden van de (Israëlische) bezetting en de kolonisten’.