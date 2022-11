Minister van staat en voormalig migrantencommissaris Paula D’Hondt overleden

Minister van staat Paula D’Hondt is op 96-jarige leeftijd overleden. Ze was senator en minister voor de CVP.

Paula D’Hondt werkte van 1948 tot 1974 als maatschappelijk assistent bij de NMBS. In 1974 werd ze voor CD&V verkozen in de Senaat. Van 1981 tot 1988 was ze staatssecretaris voor Post, Telegraaf en Telefoon in de regeringen van Wilfried Martens. Daarna was ze even minister van Openbare Werken.

Als Koninklijk Commissaris voor het Migrantenbeleid (1989-1993) ging ze frontaal de strijd aan met het racisme in Vlaanderen. Ze zette het begrip integratie op de politieke agenda en formuleerde een resem aanbevelingen om de integratie van migranten te bespoedigen. Dat maakte haar tot vijand nummer 1 van het toenmalige Vlaams Blok (nu Vlaams Belang).

In 2011 zei ze in een interview met onze krant dat laksheid tegenover migranten de situatie heeft verergerd. Daarbij had ze ook kritiek op de linkse partijen in Franstalig België. ‘Ze hebben – soms harde – beslissingen om de instroom van migranten te stoppen, om het aantal asielzoekers te beperken, te lang tegengehouden.’

Het mandaat van Koninklijk Commissaris voor het Migrantenbeleid liep in februari 1993 af. Bij de voorstelling van haar eindrapport toonde Paula D’Hondt zich tevreden, maar waarschuwde ze ervoor dat de inspanningen moeten worden voortgezet. Het werk van de Koninklijk Commissaris werd voortgezet door het Centrum van Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.

In 1993 werd D’Hondt minister van staat en kreeg ze de Prijs voor de Democratie.

Hoewel ze de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt had, dacht Paula D’Hondt nog niet aan rusten. Ze werd voorzitster van Kind en Gezin en bleef dat tot 1998. Onder haar impuls besteedde die instelling meer aandacht aan kinderen uit kansarme gezinnen en kindermishandeling.

Paula Van Opdenbosch, geboren op 27 augustus 1926 in het Oost-Vlaamse Kerksken, was getrouwd met Paul D’Hondt (die in 2007 stierf). Ze was moeder van vijf kinderen, onder wie de politierechter Peter D’Hondt. In 2021 werd ze op haar 94ste de eerste ereburger van Haaltert.