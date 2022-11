Uittredend president Jaïr Bolsonaro vecht verkiezingsresultaten aan met ‘zinloze aanklacht’

Braziliaans president Jaïr Bolsonaro vreest dat onbetrouwbare stemcomputers hem een tweede ambtstermijn hebben gekost. Maar zijn dossier om daarom de resultaten van de jongste presidentsverkiezingen aan te vechten, oogt mager.

Stemcomputers gemaakt voor 2020. Dat zijn volgens uittredend president Jaïr Bolsonaro de grootste boosdoeners van de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Door een softwareprobleem bij die generatie computers zouden stemmen onvoldoende ‘geïdentificeerd’ geraken.

De bug is volgens Bolsonaro’s partij onoplosbaar. Daarom wil ze alle stemmen met die specifieke machines ongeldig laten verklaren. Reken- en telwerk leerde de auditeur – de voorzitter van Bolsonaro’s partij – dat het om zo’n 280.000 stemcomputers ging. Volgens Associated Press is dat net genoeg om de uitslag in Bolsonaro’s voordeel te doen kantelen.

Slag in het water

De claims lijken een slag in het water. Zo is het helemaal niet duidelijk wat de ‘identificatie’ te maken heeft met de geldigheid van de stemmen. Onafhankelijke experts verklaren formeel dat de geldigheid en betrouwbaarheid van de verkiezingen in geen geval in het gedrang is gekomen. Zelfs met zo’n bug zijn er volgens hen tal van manieren waarop een stem kan ‘geïdentificeerd’ worden.

Ook de verkiezingsautoriteiten zijn niet onder de indruk van Bolsonaro’s demarche. ‘Bovendien zijn dergelijke aanvragen geen garantie op een betere verkiezingsuitslag voor de partij van Bolsonaro’, klinkt het daar.

• Bolsonaro krijgt zelf niet gezegd dat hij de verkiezingen verloor

De voorzitter van het hooggerechtshof voor verkiezingen geeft de president en zijn entourage 24 uur de tijd om hun dossier te versterken. Daarin moeten ook bewijsstukken zitten uit de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Toen ging de Liberale Partij van Bolsonaro erop vooruit in het parlement.

Vanuit de partij van de volgende president, de socialist Lula da Silva, klinkt opluchting over de reacties op Bolsonaro’s claim. ‘Geen uitstelgedrag, onverantwoordelijkheid en aanvallen op instellingen en democratie’, zei de partijvoorzitter. Andere partijen reageren gelijkaardig. ‘Een zinloze aanklacht van de president’, oordeelt een andere linkse partij.

De uittredende president verkondigde al lang voor de verkiezingen aan dat hij geen uitslag zou aanvaarden waarbij hij verloor. Na de tweede en beslissende stemronde op 30 oktober zweeg de president. Hij maakte geen statement waarin hij zijn verlies erkent of de overwinnaar feliciteert. Zijn afwachtende houding bracht al heel wat van zijn aanhangers op de been om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag.