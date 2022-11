Tijdens graafwerken in Borsbeek werd dinsdagmiddag een waterleiding geraakt waardoor 1 miljoen liter drinkwater op straat en in de riolering terechtkwam. Het drinkwaterbedrijf Pidpa moest de hoofdleiding afsluiten om het lek te stoppen. Een nieuwe buis was dinsdagavond onderweg om de geraakte waterleiding te vervangen.