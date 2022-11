Julie Van den Steen deelt getuigenis nadat ze ongeboren kind heeft verloren

Presentatrice Julie Van den Steen heeft op Instagram een getuigenis gedeeld over het verlies van haar ongeboren kind. Eerder dit jaar ontdekte ze dat ze zwanger was, maar uiteindelijk verloor ze haar kind.

‘Dit is het moeilijkste wat ik ooit gedeeld heb. Maar ik wil hier graag iets openbreken.’ Zo schrijft Van den Steen in een bericht op Instagram. Ze vertelt er over haar onverwachte zwangerschap die plots afgebroken werd toen ze twaalf weken ver was. ‘De zwangerschap kwam onverwacht, maar ik wou ervoor gaan en dat nieuws liefst zo snel mogelijk met iedereen delen want ik was echt heel gelukkig.’

De dag voor haar NIP-test deelde haar dokter mee dat hij slecht nieuws had. ‘Mijn wereld stond stil en ik voelde helemaal niets meer. Die zin klinkt nog elke dag door mijn hoofd. Al mijn dromen en verwachtingen weg omdat er plots geen hartslag meer te horen was bij de echo. Dat was behoorlijk traumatisch. En dat is het nog altijd, als ik heel eerlijk ben.’

Taboe

In een latere video vertelt ze dat ze vooral met schuldgevoelens worstelt. ‘Ik kreeg te horen dat er niks mis is met mij, maar ik kan alleen maar denken dat het wél zo is. Ik ga nooit een antwoord krijgen op al mijn vragen omdat ze niet kunnen verklaren wat er gebeurd is, en ik vind dat misschien nog het moeilijkste. Ik zoek het constant bij mezelf: heb ik toch iets verkeerd gedaan? Was het toch mijn schuld?’

Volgens haar rust er nog altijd een taboe op het thema. Dat wilde ze met haar bericht graag doorbreken door haar verhaal te vertellen. ‘Dus als je dit leest en je weet hoe dit voelt: je bent niet alleen en er is niets mis met jou. Op welk vlak dan ook.’