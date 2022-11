Droge periodes en regen wisselen elkaar af

Het is woensdag eerst overwegend droog met tijdelijk enkele opklaringen in Laag- en Midden-België. Op het einde van de voormiddag bereikt een storing met soms matige regen de streken langs de Franse grens.

Na de middag gaat het overal regenen, maar over het westen en later in het centrum wordt het stilaan opnieuw droog met opklaringen, meldt het KMI.

We halen maxima van zo’n 6 graden in de Hoge Ardennen tot 11 of 12 graden in het uiterste westen van het land. Er waait een matige of plaatselijk af en toe een vrij krachtige wind uit zuid, ruimend naar zuidwest. Windstoten tot 50 à 55 km/uur zijn mogelijk.

Woensdagavond valt er in het oosten van het land nog tijdelijk wat regen die wegtrekt richting Duitsland. In de loop van de avond vergroot vanuit het westen de kans op enkele lokale buien. Volgende nacht wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met buien die lokaal vrij stevig kunnen zijn en richting kust kunnen gepaard gaan met een donderslag. De minima schommelen tussen 4 en 7 graden bij een overwegend matige en aan zee een vrij krachtige zuidwestenwind met pieken tot 50 à 55 km/uur.

Donderdagochtend verlaten de laatste buien ons land richting Duitsland zodat het overdag overwegend droog blijft met brede opklaringen. In de loop van de namiddag verschijnen er wel meer en meer hoge sluierwolken vanaf het westen. De maxima liggen tussen 6 of 7 graden in de Hoge Ardennen en 11 of lokaal 12 graden in Laag- en Midden-België. De matige zuidwestenwind krimpt naar het zuiden. Aan zee wordt de wind op het einde van de dag soms vrij krachtig.