Uitgever vervalste handtekening Bob Dylan in dure gesigneerde exemplaren van nieuw boek

De handtekeningen die in de gesigneerde exemplaren van Bob Dylans nieuwe essayverzameling The Philosophy of Modern Song staan, zijn niet door de muzikant zelf gezet. Dat heeft de Amerikaanse uitgever Simon & Schuster toegegeven, schrijven verschillende media.

De ‘exclusieve’ boeken kostten 600 dollar per stuk en waren voorzien van een echtheidscertificaat: ‘Deze brief is een bevestiging dat het exemplaar van het boek dat u in uw hand houdt, met de hand is ondertekend door Bob Dylan’, stond daarin.

Maar toen fans vorige week hun exemplaren thuisbezorgd kregen viel het hen al snel op dat er iets niet klopte aan de handtekeningen van de muzieklegende. ‘De krabbel van de uitgever in het boek leek authentieker dan die van Bob’, omschrijft een fan zijn twijfel aan The New York Times.

Kenners herkenden er vervolgens het werk van een zogeheten autopen in, een machine die handtekeningen namaakt. Beroemdheden maken vaker gebruik van zo’n apparaat en ook in het Witte Huis staat er eentje.

De bedrogen kopers krijgen hun geld terug, met excuses van de uitgever.