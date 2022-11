Vrouw vraagt Herschel Walker haar abortus ‘in haar gezicht’ te ontkennen

Een vrouw die beweert dat de Amerikaanse Senaatskandidaat Herschel Walker haar tientallen jaren geleden dwong een abortus te ondergaan, roept hem op haar in het openbaar te ontmoeten. Dat heeft de vrouw, die bekend is onder de schuilnaam Jane Doe, dinsdag (lokale tijd) laten weten op een persconferentie.

Walker wil senator voor Georgia worden en nam het tijdens de afgelopen midterms op 8 november op tegen de huidige Democratische senator Raphael Warnock. Het verschil in stemmen voor de twee bleek te klein om een definitieve winnaar uit te roepen, zodat er op 6 december opnieuw een verkiezing gehouden wordt. Een van de speerpunten in de campagne van Walker is een verbod op abortus, zonder uitzonderingen zoals bijvoorbeeld verkrachting of incest.

Doe zegt zes jaar een buitenechtelijke relatie met Walker gehad te hebben, maar de Senaatskandidaat zegt de vrouw niet te kennen. ‘Herschel, ik had nooit gedacht dat je onze relatie zou ontkennen’, zei de vrouw dinsdag. ‘Ben je echt bereid alles te doen, inclusief liegen tegen de kiezers in Georgia, om senator te worden?’ Even later riep ze hem op haar voor de nieuwe verkiezing in het openbaar te ontmoeten en haar ‘in het gezicht’ te zeggen dat ze liegt.

In oktober kwam Doe voor het eerst met het verhaal naar buiten dat Walker haar in 1993 gedwongen zou hebben tot het ondergaan van een abortus. ‘Hij zei dat ik niet veilig zou zijn vanwege de familie van zijn vrouw en machtige mensen om hem heen en dat het kind niet veilig zou zijn’, zei de vrouw destijds in een tv-interview. ‘Ik voelde me bedreigd en dacht dat ik geen keus had.’

Jane Doe is al de tweede vrouw die een abortusclaim tegen Walker op tafel legt. De andere vrouw zegt dat de oud-American footballspeler in 2009 voor haar abortus betaald zou hebben, nadat ze zwanger van hem was. Daarnaast claimen zijn ex-vrouw en een van zijn zoons dat hij hen meerdere malen mishandeld en bedreigd zou hebben. Ook is hij betrapt op leugens over behaalde schoolresultaten en diploma’s en beweerde hij in een tv-interview dat hij agent geweest is, zwaaiend met een valse politiebadge.