Hooggerechtshof maakt weg vrij voor vrijgave van belastinggegevens Trump

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de weg vrijgemaakt voor het vrijgeven van de belastinggegevens van gewezen president Donald Trump aan een parlementscommissie. Het hof verwierp een verzoek van Trumps advocaten om de overdracht van de documenten tegen te houden.

De Republikeinse politicus voert al jarenlang een juridische strijd om te beletten dat de belastingdocumenten worden vrijgegeven. Maar nu wordt hij dus op het hoogste niveau in het ongelijk gesteld.

De voorzitter van de Ways and Means-commissie in het Huis van Afgevaardigden had in 2019 Trumps belastingaangiftes van de vorige zes jaar opgevraagd. Het Amerikaanse ministerie van Financiën, toen nog onder president Trump, kantte zich daartegen, maar nadat Joe Biden president werd gaf het ministerie wel haar fiat. Het beval aan de federale belastingdienst IRS om de documenten aan de commissie over te dragen. Trump ging daartegen echter in beroep.

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is in de VS, had Trump als presidentskandidaat en bij zijn aankomst in het Witte Huis geweigerd om zijn belastingaangiften openbaar te maken. Dat leidde tot een jarenlange strijd tussen de Republikein en de Democraten, die hem beschuldigen van gesjoemel.