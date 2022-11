Franse belastingcontroleur gedood tijdens controle bij handelaar

In Frankrijk is maandag een belastingadviseur om het leven gekomen nadat hij samen met een collega was ontvoerd tijdens een belastingcontrole. Dat melden Franse media.

Het voorval had plaats in het huis van een handelaar in tweedehands goederen in Bullecourt, in het departement Pas-de-Calais. Het 43-jarige slachtoffer werd om het leven gebracht met messteken, volgens een bron die vertrouwd is met het onderzoek.

Zijn vrouwelijke collega werd eveneens aangetroffen in het huis van de handelaar. Ze was vastgebonden op een stoel en verkeerde in shock. De handelaar zelf zou zich van het leven hebben beroofd.

‘Deze man deed gewoon zijn werk (...) maar keerde vandaag niet meer terug. Hij werd gedood tijdens een belastingcontrole’, bevestigde de Franse minister van Openbare Rekeningen Gabriel Attal in een toelichting aan de Senaat. Attal, die het had over een ‘onvoorstelbare tragedie’, begeeft zich dinsdagochtend ter plaatse.