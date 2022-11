Hoge Raad Justitie opent onderzoek naar beslissingen in zaak rond man die agent doodstak

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) opent een onderzoek naar de zaak waarbij politieman Thomas Monjoie (29) werd doodgestoken. De HRJ, die de rechterlijke orde controleert, laat dit zelf weten in een persbericht.

Thomas Monjoie stierf toen hij op donderdag 10 november in de Aarschotstraat in Schaarbeek werd aangesproken door een voorbijganger. Toen hij het raampje van de politiecombi naar beneden schoof, werd de politieman door Yassine Mahi doodgestoken.

De zaak zorgde voor veel beroering, omdat Mahi zich ’s ochtends al had aangeboden bij de politie. Hij verklaarde toen dat hij haat voelde tegenover de politie, en dat hij geholpen wilde worden. Het Brusselse parket koos toen niet voor een gedwongen opname in de psychiatrie, omdat Mahi zich vrijwillig wilde laten opnemen. Over die beslissing bestaat veel discussie. Onder meer de politiebonden oordelen dat Mahi wel gedwongen had moeten opgenomen worden. Yassine Mahi liep immers dezelfde dag al weg uit het ziekenhuis, en kon zo Monjoie tegenkomen.

‘Deze gebeurtenissen leidden tot grote beroering, en riepen veel vragen op over het optreden van de politie, justitie en het ziekenhuis’, aldus de HRJ in een persbericht. De HRJ merkt op dat ze als taak heeft om ‘eventuele disfuncties van de rechterlijke organisatie op onafhankelijke en objectieve wijze te onderzoeken.’

De Verenigde advies- en onderzoekscommissie heeft daarom besloten om een bijzonder onderzoek in te stellen in de zaak van Yassine Mahi. Het is daarbij niet de bedoeling om een magistraat op de vingers te tikken, maar om fouten in de werking binnen Justitie op te sporen: ‘Elk bijzonder onderzoek is gericht op de werking van de rechterlijke orde, en niet op individuele verantwoordelijkheden.’

Julie Van Espen

Het is pas de tweede keer dat de HRJ een onderzoek voert naar een lopend gerechtelijk onderzoek. In 2019 opende de HRJ ook al een bijzonder onderzoek na de dood van Julie Van Espen. Ze werd om het leven gebracht door Steve Bakelmans, die op dat moment nochtans tot een effectieve gevangenisstraf was veroordeeld.