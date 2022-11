Bondscoach Roberto Martinez wil niet weten van een alternatief regenboogstatement van de Rode Duivels tijdens de Wereldbeker in Qatar. ‘Het gepraat is voorbij, we moeten ons nu concentreren op voetbal’, gebiedt de Spanjaard.

Roberto Martinez was van het begin af aan een koele minnaar van het idee om de Rode Duivels in te schakelen in een campagne voor mensenrechten. Toen de bondstop hem in 2021 contacteerde om zijn samenwerking ...