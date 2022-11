Alleen kijkers beslissen welke landen zich plaatsen voor Eurosongfinale

Bij het volgende Eurovisiesongfestival zullen de kijkers meer in de pap te brokken hebben. De European Broadcasting Union (EBU) heeft wijzigingen aangekondigd in de stemprocedures van de liedjeswedstrijd. Zo zullen voortaan alleen de kijkers beslissen welke landen uit de halve finales, die elk tien kandidaten tellen, zich plaatsen voor de finale.

Ook kijkers van niet-deelnemende landen zullen kunnen stemmen voor hun favoriete kandidaten. Dat kunnen ze doen met behulp van een beveiligd online platform en een kredietkaart uit hun land. Hun stemmen worden opgeteld en omgezet naar punten die hetzelfde gewicht hebben als één deelnemend land in zowel de halve finales als de grote finale. De niet-deelnemende landen worden niet door een vakjury vertegenwoordigd. Bij het bepalen van het eindresultaat helt de balans tussen jurystemmen en publiekstemmen dus licht over naar de kant van de kijkers: zij staan in voor 50,6 procent van de stemmen.

‘Deze veranderingen erkennen de immense populariteit van de show door het publiek van ’s werelds grootste live muziekevenement meer macht te geven’, zegt topman Martin Österdahl. Zo wil de liedjeswedstrijd ‘relevant en opwindend’ blijven.

‘Na de ongekende onregelmatigheden bij het stemmen door de jury tijdens het festival van 2022’ werd bovendien ‘een werkgroep van EBU-leden opgericht om na te gaan hoe de integriteit van het evenement beschermd kan worden’, klinkt het. De aanbevelingen werden vervolgens goedgekeurd.

De kijkers van de deelnemende landen kunnen nog steeds stemmer per sms, per telefoon en via de app. In de finale worden de stemmen van de vakjury, bestaande uit mensen uit de muziekindustrie, als vanouds gecombineerd met de stemmen van de kijkers.

Behalve Oekraïne, de winnaar van de vorige editie, en de zogenaamde big five Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, zullen 31 landen strijden om de titel. De liedjeswedstrijd wordt namens Oekraïne door de Britse omroep BBC georganiseerd in het Verenigd Koninkrijk, dat in 2022 op de tweede plaats eindigde.