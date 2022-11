Cristiano Ronaldo en Manchester United ‘in onderling overleg’ uit elkaar

Cristiano Ronaldo zal Manchester United in onderling overleg met onmiddellijke ingang verlaten. Dat heeft de Engelse topclub dinsdag bevestigd. De 37-jarige Portugees veroorzaakte vorige week heel wat deining met zijn spraakmakende interview in het tv-programma ‘Piers Morgan uncensored’. De sterspeler gaf daarin aan dat hij zich verraden voelt door ManU en coach Erik ten Hag.

‘De club dankt hem voor zijn immense bijdrage in twee periodes op Old Trafford, met 145 doelpunten in 346 wedstrijden, en wenst hem en zijn familie het allerbeste voor de toekomst’, klinkt het in een beknopte mededeling. ‘Iedereen bij Manchester United blijft gefocust op het voortzetten van de ontwikkeling van het team onder Erik ten Hag om succes op het veld te behalen.’

‘Ik hou van Manchester United en ik hou van de fans’, aldus Ronaldo zelf. ‘Dat zal nooit veranderen. Maar op dit moment lijkt het mij het beste om een nieuwe uitdaging te zoeken. Ik wens het team alles succes dit seizoen en in de toekomst.’

Zware kritiek

Ronaldo spuwde zijn gal in een lang interview met het Britse TalkTV. Hij haalde in het programma Piers Morgan Uncensored onder meer uit naar zijn trainer Erik ten Hag en naar de familie Glazer, de eigenaars van ManU. De Portugese vedette zei dat hij zich ‘verraden’ voelde en ‘dat het voelt alsof de club van hem af wil’. Verder had Ronaldo het in het interview ook over het overlijden van zijn pasgeboren zoontje in april 2022.

Over de timing van het bewuste interview zei CR7 het volgende: ‘Ik spreek me uit wanneer ik dat wil. Voor jullie is het gemakkelijk om te kijken naar de timing. Soms schrijven jullie waarheden, soms leugens. Alle collega-internationals en stafleden kennen mij goed, een aantal zelfs al vanaf mijn elfde. Zij laten zich echt niet beïnvloeden door wat de media zegt en schrijft over mij.’

De 37-jarige Ronaldo keerde in de zomer van 2021 terug naar Manchester United, de club waarmee hij tussen 2003 en 2009 heel wat successen had geboekt. Vorig seizoen vond hij nog vlot de weg naar de netten (24 goals in 39 matchen) maar inmiddels is de vijfvoudige Gouden Bal niet meer dan een veredelde invaller bij de Red Devils.

Momenteel vertoeft CR7 met de Portugese nationale ploeg in Qatar voor zijn vijfde WK.