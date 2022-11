Transformatieplan VRT goedgekeurd: 68 mensen worden ontslagen

De raad van bestuur keurde het veelbesproken transformatieplan van de VRT goed. Hij deed dat weliswaar niet unaniem.

‘Ik heb niet voor het plan gestemd, maar ik heb me onthouden’, zegt Bart Caron die voor Groen als bestuurslid in de raad van bestuur van de VRT zetelt. ‘Ik kreeg het echt niet over mijn hart om mee in te stemmen met de derde grote besparingsronde op rij aan de Reyerslaan. Ik ben ervan overtuigd dat de besparingen die de regering aan de VRT oplegt meer in de tijd gespreid hadden kunnen worden en dat zo naakte ontslagen helemaal vermeden hadden kunnen worden.’

Caron benadrukt wel dat de VRT-directie de besparingsopdracht zo goed als mogelijk uitgevoerd heeft. ‘Hen valt niets te verwijten.’

Daarmee bevestigt Caron de officiële lijn van Groen. Namelijk, dat niet de VRT-leiding maar de Vlaamse regering ‘een succesvol transformatieplan fnuikt door een gebrek aan middelen’. ‘We gaan hier echt nog op inzetten in de begrotingsonderhandelingen’, bevestigt Vlaams parlementslid, Elisabeth Meuleman (Groen).

Met dit transformatieplan wil VRT-ceo Frederik Delaplace tegen 2025 25 miljoen euro besparen én tegelijk meer inzetten op digitalisering. Met het goedgekeurde plan zullen nu nog ongeveer 68 medewerkers het bedrijf gedwongen moeten verlaten. Na onderhandelingen met de vakbonden is dat cijfer al fors teruggelopen. Aanvankelijk had Delaplace het over 116 naakte ontslagen. Daarbovenop zullen de komende drie jaar de helft van de medewerkers die het bedrijf verlaten, meestal door hun pensioen, niet vervangen worden. Daarmee wil de directie honderd jobs schrappen.

Wat de vakbonden, ondanks de vele acties, ook niet hebben kunnen verhinderen is dat Thuis niet langer intern aan de Reyerslaan gemaakt zal worden. De zeventig medewerkers verhuizen naar het productiehuis Eyeworks. ‘Het productiehuis heeft concrete plannen om te investeren in de verdere groei van de succesvolle fictiereeks’, stelt de VRT in een persbericht.

De VRT belooft ook ‘zorg te dragen voor de medewerkers die als gevolg van het transformatieplan het huis moeten verlaten’. ‘Er is ook ruime aandacht voor alle aspecten van welzijn, zowel voor de medewerkers die vertrekken als voor de geïmpacteerde afdelingen.’

Normaal gezien zou het transformatieplan maandag al goedgekeurd worden. De Vlaamse regering gaf groen licht, maar de handtekeningen van van minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) en van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) waren nodig opdat de raad het formeel zou kunnen goedkeuren. Dat gebeurde pas vandaag.