Lieze Somers: ‘Geen oplossing voor het klimaat, papa? Geen kleinkinderen!’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Bocht

De letterlijke bocht van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert die wegloopt voor de VRT-camera’s, blijft voor commentaar en parodieën zorgen op sociale media. Onder meer Kamerlid Joris Vandenbroucke (Vooruit) poste het filmpje met de commentaar: ‘Miljonairs wanneer ze horen dat Vooruit hen eerlijke belasting wil doen betalen’.

Straks onze visie op de brede fiscale hervorming nog eens meegeven in de commissie Financiën van @DeKamerBE ?? pic.twitter.com/KOohrb89oM — Joris Vandenbroucke (@JorisVDBroucke) November 22, 2022

Etentje

Maar vanwaar die bocht plots aangezien Open VLD en MR net opnieuw de plooien gladgestreken hadden? Volgens journalist Wouter Verschelden zat PS-voorzitter Paul Magnette al twintig minuten te wachten op Lachaert, voor een discreet etentje. Dat is bevestigd aan De Standaard. Lachaert wilde dus Magnette niet verder laten wachten, maar ook niet met een cameraploeg in zijn kielzog binnenstappen voor het etentje.

Die etentjes tussen Lachaert en Magnette beginnen trouwens een traditie te worden en gebeuren niet zelden wanneer er zand in de regeringsmachine zit. Zo was er ongeveer een jaar geleden al veel te doen over de vitello tonnato die beide voorzitters hadden verorberd.

Kleinkinderen

‘Ik heb het al tegen mijn vader gezegd: “Als je het klimaatprobleem niet oplost, krijg je geen kleinkinderen.” Ik ben een familiemens: ik ga straks lunchen met mijn oma, en ik zou het fijn vinden om ooit zelf oma te zijn en met mijn kleinkinderen te gaan eten. Maar wil ik dat nog als de wereld in brand staat? Kan ik kinderen ter wereld brengen op een verdoemde planeet? Ik vind dat een heel moeilijke afweging.’ We blijven in de liberale sfeer, want aan het woord is Lieze Somers, de dochter van Vlaams minister Bart Somers (Open VLD), in Humo.

Als papa het allemaal niet opgelost krijgt, wil Lieze Somers het misschien wel zelf proberen in de politiek. ‘Ik krijg die vraag al sinds de kleuterschool. Mijn antwoord is altijd: zeg nooit nooit. Ik heb sterke meningen en overtuigingen, maar ik ga die nog niet meteen op grote schaal verkondigen. De job van politicus is vandaag ook niet de aantrekkelijkste. Politici krijgen veel over zich heen, zeker op sociale media.’

Taart!

Er is eentje jarig, en wel het Europees Parlement. In Straatsburg werd de zeventigste verjaardag gevierd. Het Europees Parlement heeft een hele weg afgelegd sinds de Belgische politicus Paul-Henri Spaak in 1952 de eerste bijeenkomst van de Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) opende. Van een ‘quasi vrijblijvende praatbarak’ – we citeren het persagentschap Belga ­– met vertegenwoordigers van de nationale parlementen van de toenmalige zes lidstaten tot het ‘enige transnationale, meertalige en rechtstreeks verkozen parlement ter wereld’, zoals voorzitter Roberta Metsola het verwoordde. Maar het kan nog beter, zo zei premier Alexander De Croo (hopla, nog eens Open VLD) in zijn speech. ‘Indien men echt onze democratie wil versterken, dan moet men er ook aan gehecht zijn om het Europees Parlement te versterken’, verklaarde De Croo. ‘Alle grote uitdagingen, of het nu gaat om de oorlog in Oekraïne, de migratiestromen of de energieprijzen, spelen zich af op internationaal niveau. We moeten dus onze democratie versterken op datzelfde internationale niveau, op het Europese niveau.’