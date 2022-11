Irakveteraan is held van schietpartij in lgbti-club Colorado

Toen zaterdagavond een gewapende man begon te schieten in een lgbti-club in het Amerikaanse Colorado Springs, kwamen bij een 45-jarige veteraan de gevechtsinstincten naar boven. Richard Fierro, die met zijn gezin in de club was, stormde op de schutter af en ontwapende hem. Hij is nu de held van de natie.

‘Ik weet niet meer precies wat ik deed, ik ging gewoon in vechtmodus. Ik wist dat ik die kerel moest uitschakelen, voor hij ons zou afmaken’, vertelt Richard Fierro vandaag bij The New York Times. Ook talloze andere Amerikaanse media voeren de legerveteraan prominent op.

Bij de schietpartij in een lgbti-nachtclub in Colorado Springs kwamen zaterdag vijf personen om het leven, onder wie de 22-jarige vriend van Fierro’s dochter. De aanval in ‘Club Q’ was de zoveelste ‘mass shooting’ in een lange rij. Dit jaar telt het Amerikaanse Gun Violence Archive er 605. Tussen al dat geweld in een sterk verscheurd land spreekt Fierro’s verhaal velen aan.

Het profiel van de man speelt daarbij een grote rol. De 45-jarige legerveteraan diende tussen 1999 en 2013 drie keer in Irak en één keer in Afghanistan. Hij klom op tot de rang van majoor en verdiende twee Bronze Star-eretekens. Na zijn legerdienst begon hij een lokale brouwerij in Colorado Springs, waar er door de aanwezigheid van meerdere legerbasissen een omvangrijke militaire gemeenschap is. Fierro werkt ook nog voor defensieaannemer Northop Grumman. Zaterdagavond was hij met zijn echtgenote Jess, hun dochter Kassandra, haar vriend en nog een bevriend koppel in Club Q om een verjaardag te vieren. Er was ook een dragqueen-act waar een van de beste vrienden van zijn dochter aan deelnam.

Trappen met hoge hakken

Toen het geweervuur losbarstte, zat Fierro aan een tafeltje te drinken met zijn vriend en waren hun vrouwen aan het dansen. Bij de eerste schoten kwamen de gevechtsinstincten weer naar boven. ‘Ik ben (in het leger, red.) altijd vanop een afstand beschoten geweest’, vertelt Fierro bij The Washington Post. ‘Deze keer was anders. Ik kon het buskruit ruiken. Eerst dook ik naar beneden en ik duwde mijn vriend ook naar de grond. Hij werd geraakt door een kogel.’ Fierro’s dochter brak haar knie toen ze dekking zocht en zich in een kleedkamer verstopte.

Toen Fierro rechtkrabbelde, zag hij de schutter. ‘Ik liep voorbij de bar, nam de kerel langs achter vast, trok hem naar beneden en duwde hem tegen de trappen.’ De dader greep naar een klein vuurwapen, maar Fierro kon dat uit zijn handen trekken. ‘Dan ben ik op zijn hoofd beginnen slaan, opnieuw en opnieuw.’

Fierro riep de hulp in van een andere aanwezige: ‘Schop erop! Doe zijn wapen weg.’ Daarna kwam ook een dragqueen op hoge hakken te hulp, die ook op de aanvaller begon te schoppen. ‘Ze schopte erop omdat de andere kerel moe werd’, zei Fierro tegen reporters.

Toen de hulpdiensten en politie ter plekke kwamen, bood Fierro eerste hulp aan slachtoffers. Hij zat helemaal onder het bloed, wat hem verdacht maakte. Geboeid werd hij afgevoerd naar een politieauto, waar hij ongeveer een uur doorbracht. Toen duidelijk werd dat hij er niets mee had te maken, werd hij weer vrijgelaten.

Die ‘ene dolle minuut’

Het relaas van Fierro wordt bevestigd door de uitbaters van de nachtclub. Samen met Fierro wordt ook een tweede man, Thomas James, genoemd als een van de helden van die avond. De burgemeester van Colorado Springs verklaarde dat Fierro ‘vele levens heeft gered’. ‘Ik heb nog nooit een persoon ontmoet die betrokken was in zo’n heroïsche daden en er toch zo bescheiden over is’, zei John Suthers.

Zijn getuigenissen maken duidelijk dat Fierro, die psychische schade overhield aan zijn legertijd, nog onder de indruk is van de gebeurtenissen. Hij is geschrokken dat dit extreem geweld zijn thuisstad heeft getroffen en dat zijn gevechtservaring daarbij plots werd aangesproken. ‘In een oorlog gebeurt er het grootste deel van de tijd niets. Tot die ene dolle minuut, en in die minuut word je getest. Op den duur wordt dat ook een gewoonte. Ik weet niet hoe ik het aanvalswapen van die kerel heb weggeslagen. Ik ben ook maar één vent, een dikke oude veteraan, maar ik wist dat ik iets moest doen.’

Nadat Fierro zaterdagavond weer was vrijgelaten, ging hij met zijn vrouw en dochter op zoek naar Raymond, de vriend van haar dochter. Hij was nergens te vinden. Zondag belde zijn moeder hen op om te zeggen dat de man was omgekomen. ‘Mijn dochter moest huilen, en ik huilde met haar’, zegt Fierro.