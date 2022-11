De Artemis-missie van Nasa verloopt zoals gepland nu de Orion-raket een duikvlucht langs de maan maakt. Ondanks dat het een onbemande raket is, is het ruim toch niet helemaal leeg. In het luchtledige zweeft namelijk nog een Snoopy-knuffel in een gepaste outfit rond. Wat de banden zijn tussen de Amerikaanse ruimtevaart en het stripfiguur uit de Amerikaanse stripreeks Peanuts kan je in bovenstaande video bekijken.