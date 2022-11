Politiek reageert verrast en voorzichtig op plannen van Fernand Huts met Boerentoren

Fernand Huts zit niet verlegen om een stunt. Dat bewees de ondernemer andermaal door de plannen met de door hem aangekochte Boerentoren uit de doeken te doen. Huts heeft de wereldvermaarde architect Daniel Libeskind in de arm genomen en die zet een nieuwe panoramaverdieping op het dak van de huidige toren en plaatst ernaast en nog hogere glazen toren.

Zelfs de politieke overheden, inclusief het Antwerpse stadsbestuur, lijken in snelheid gepakt. Het ziet er dan ook naar uit dat Huts nog geen gewonnen spel heeft met zijn ‘voorstel’, zoals schepen van Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder (N-VA) het formuleert.

Burgemeester Bart De Wever: ‘We moeten hier zorgzaam mee omgaan’

‘De eerste wolkenkrabber van het Europese vasteland is een icoon waar Antwerpen trots op is en dat wij zorgzaam moeten overleveren aan onze kinderen’, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA) in een eerste reactie.

‘Het mag duidelijk zijn dat wij zullen waken over het uitzicht van een van de meest kenmerkende gebouwen van onze stad. Ontwerpen zijn vrij, maar zijn wel onderhevig aan het intensieve traject dat voor deze erfgoedsite loopt met de stadsbouwmeester.’

Schepen Annick De Ridder: ‘Voorstel moet nog door tal van diensten beoordeeld worden’

‘De Boerentoren ligt elke Antwerpenaar na aan het hart. Dat de culturele kaart en hoge toegankelijkheid voor de Antwerpenaar zo duidelijk wordt getrokken, stemt ons zeker tevreden’, blijft Antwerps schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA) diplomatisch.

Maar De Ridder voegt er wel aan toe dat het vooral gaat om een ambitieus idee van Fernand Huts, dat nog lang geen voldongen feit is. ‘Dit voorstel moet eerst nog door tal van publieke diensten beoordeeld worden. Denk daarbij aan de diensten van de stadsbouwmeester, erfgoed, ruimtelijke ordening en brandweer, om er maar enkele te noemen. Het is dus nog veel te vroeg, zeker als bevoegd schepen, om hier concrete uitspraken over te doen.’

Gemeenteraadslid Niel Staes (Groen): ‘Iconische plekken verdienen een volwaardig stadsdebat’

Niel Staes, gemeenteraadslid voor Groen, vindt ook dat er eerst nog een grondig debat nodig is, zonder zich uit te spreken over het concept in kwestie. ‘Laten we de les uit de renovatie van Het Steen niet vergeten. Iconische plekken verdienen een volwaardig stadsdebat. Of het nu gaat over de toekomst van de Boerentoren of de Stadsschouwburg: betrek meerdere experts en inwoners. Dat niet doen, is een recept voor weerstand’, zei Staes op Twitter.