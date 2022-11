Sponsors laten Rode Duivels niet vallen na heisa over aanvoerdersbanden

De Duitse supermarktketen Rewe zette dinsdag de samenwerking met het Duitse elftal stop. Dat deed de keten uit onvrede over het standpunt van Fifa, die de OneLove-armband op vraag van Qatar verbood. Ook sponsors van de Rode Duivels betreuren de beslissing, maar zeggen het sponsorschap niet op.

De wereldvoetbalbond Fifa zette eerder deze week de regenboogarmband van spelers buitenspel. Die armband staat symbool voor inclusie en diversiteit, maar dat was een brug te ver voor gastland Qatar. De Duitse supermarktketen Rewe stopte per direct het sponsorschap met het Duitse nationale elftal. Ook eerdere uitspraken van Fifa-voorzitter Gianni Infantino zijn er in het verkeerde keelgat geschoten.

Een rondvraag bij enkele sponsors van de Rode Duivels leert dat ook zij de beslissing rond de aanvoerdersbanden betreuren, maar daarom geven ze het partnerschap met het Belgische nationale elftal nog niet op.

BMW en Carrefour zijn intussen al zo’n tiental jaar sponsors van de Rode Duivels. Beide organisaties zeggen de situatie op de voet te volgen, maar vinden een opzegging van het sponsorschap te verregaand. ‘Grofweg houden we dezelfde lijn aan als de KBVB’, zegt Jeroen Lissens, communicatiehoofd bij BMW. Ook Carrefour betreurt de heisa rond de aanvoerdersband, zegt woordvoerster Aurélie Gerth. ‘Hoewel de beslissing niet in lijn is met onze waarden rond diversiteit en inclusiviteit, gaan we het sponsorschap niet opgeven’, meldt ze.

Boycot

Dat de sponsors de samenwerking met de Duivels niet stopzetten, betekent niet dat ze het WK in Qatar niet op een andere manier boycotten. Zo sturen veertien sponsors van de Rode Duivels, waaronder BMW en Carrefour, geen supporters van de ploeg naar Qatar.

‘We krijgen vragen van mensen die met ons naar het WK willen’, zegt Lissens. ‘In het verleden hebben we dat wel ­gedaan, maar deze keer doen we dat niet. We scharen ons achter het standpunt van de KBVB dat sport een hefboom kan zijn voor verandering en inclusie, maar we hebben besloten geen klanten uit te nodigen en zullen ook zelf niet ­afreizen. Tessa Wullaert is bovendien onze ambassadrice. Een kwestie van consequent zijn, dus.’

De voetbalbond reageerde eerder al neutraal tegenover de boycot van de Rode Duivel-sponsors. ‘Ieder bedrijf heeft de volledige vrijheid. Wij kunnen en willen ook niets op­leggen’, zei ceo Peter Bossaert.