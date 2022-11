Podcast | Topvrouw ontslagen maar daarmee is kinderopvang nog niet gered

Katrien Verhegge, de topvrouw van het Agentschap opgroeien, heeft ontslag genomen. Moeten nemen. Maar is met haar ontslag de kinderopvang gered? En wat moet er echt gebeuren opdat ouders op twee oren zouden kunnen slapen?





Intussen worden steeds vaker kindercrèches gesloten. Terecht. Maar het verhoogt de druk op de sector alleen maar - en op ouders die een opvangplaats zoeken.

