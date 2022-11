Lionel Messi met favoriet Argentinië onderuit tegen Saudi-Arabië

Salem Al-Dawsari (31) is voor eeuwig een volksheld in Saudi-Arabië. Met een heerlijke goal zorgde de flankaanvaller van Al-Hilal voor de eerste (super)stunt van dit WK. Hij velde Argentinië, dat na 36 ongeslagen duels een wereldrecord door de neus geboord ziet. Lionel Messi stond erbij en keek ernaar.

Ook Lionel Messi kent nu de problematiek van de dubbele petten. In mei dit jaar was hij nog in Jeddah om een contract te tekenen als toerisme-ambassadeur van Saudi-Arabië, wat hem op heel wat kritiek kwam te staan. Nu stond de Argentijn echter recht tegenover de Saudi’s. En vanaf het eerste fluitsignaal bleek dat hij allesbehalve zinnens was om reclame voor hen te maken. Na amper één minuut was er een goeie redding van Al-Owais nodig – nochtans bankzitter bij z’n club – om hem van de 1-0 te houden.

Van uitstel kwam geen afstel. Met dank aan de VAR, die zag wat scheidsrechter Vincic niet had gezien: dat Paredes in de zestien met een ippon werd neergelegd. Na tien minuten kon Messi z’n ploeg zo vanaf de stip op voorsprong brengen. Nog voor hij had getrapt, lag de keeper te zwemmen in de verkeerde hoek. Zo kon ook die andere Lionel – Scaloni, de succes-bondscoach – snel juichen.

Argentinië bleef doorgaan en vond steeds de ruimte achter de ‘bezoekende’ defensie. Lautaro Martinez – Lukaku’s spitsbroer bij Inter – maakte er dankbaar gebruik van en scoorde voor rust nog twee keer, alleen stond hij telkens nipt offside en had de VAR ook dat gezien. Hervé Renard, de Fransman aan het roer van Saudi-Arabië, haalde opgelucht adem. Zijn verdedigers speelden constant op buitenspel, maar het liep maar net goed af.

Geen geel?

De eerste helft werd zo afgesloten met maar één goal en – nog straffer – geen enkele gele kaart. Het was nochtans hard tegen hard en vooral de Saudi’s kwamen goed weg. Voor een armband zijn ze in Qatar blijkbaar strenger dan voor het neermaaien van je opponent.

Saudi-Arabië speelde op slag van rust nog zijn kapitein kwijt – Alfaraj moest geblesseerd naar de kant. Messi, de aanvoerder van Argentinië, kwam na rust gelukkig wel nog uit de kleedkamer. Hij had vooraf een paar trainingen moeten skippen na een tik, maar de 1-0 op het bord was – ondanks het enorme overwicht – nog niet geruststellend genoeg om hem rust te gunnen. Dat bleek al heel snel in de tweede helft.

Drie minuten ver profiteerde Al-Buraikan van balverlies bij de Albiceleste om Al-Shehri te bedienen. De spits van Al-Hihal – mister 50 procent met tien goals in twintig interlands – ontdeed zich van Romero en klopte Martinez met een knap overhoeks schot. 1-1: de 88.000 fans in het Lusail Stadion, waar straks ook de finale zal plaatsvinden, konden het niet geloven. En dan moest het strafste nog komen.

Salto erbovenop

Nog eens vijf minuten later zag Al-Abed zijn schot nog geblokt, maar kreeg Al-Dawsari een herkansing. Vanaf links draaide hij naar zijn rechter en krulde hij de 1-2 heerlijk in de verste bovenhoek. Terwijl hij het publiek ook nog vermaakte met een salto, vierde al wat groen zag feest. Saudi-Arabië, met een 51ste plaats op de FIFA-ranking een van de zwakste landen op het WK, was plots op weg naar een superstunt.

Ja, Messi, wat nu gedaan? Het kan toch niet dat hij met Argentinië 36 matchen ongeslagen is, het wereldrecord van Italië (37 duels) kan evenaren en dan sneuvelt tegen de Saudi’s? Die stegen intussen wel boven zichzelf uit. Al-Owais redde knap op de poging van dichtbij van Tagliafico. En met de poging van Di Maria had hij geen enkele moeite.

Messi zelf dan? Neen, zijn vrijschop vloog hoog over doel. Hij was zijn ‘mojo’ volledig kwijt. Zelfs acht minuten toegevoegde tijd konden de zevenvoudige Gouden Bal en zijn ploeg niet meer helpen. Het spannendste moment was nog de zware botsing tussen Al-Owais en Al-Shahrani, die de knie van zijn keeper in zijn gezicht had gekregen. Het bleef 1-2. De grote winnaar was degene die daar geld op had gezet.

Argentinië: E. Martinez, Molina, Romero (59’ Li. Martinez), Otamendi, Tagliafico (71’ Acuna), Paredes (59’ Fernandez), De Paul, Di Maria, Messi, Gomez (59’ Alvarez), La. Martinez

Saudi-Arabië: Al-Owais, Al-Shahrani (90+9’ Al-Burayk), Al-Bulayhi, Tambakti, Abdulhamid, Al-Dawsari, Al Malki, Kanno, Al-Shehri (78’ Alganham), Alfaraj (45+3’ Al-Abed, 89’ Al-Amri), Al-Buraikan (89’ Asiri)

Doelpunten: 10’ Messi (str.) 1-0, 48’ Al-Shehri 1-1, 53’ Al-Dawsari 1-2

Gele kaarten: 67’ Al Malki, 75’ Al-Bulayhi, 80’ Al-Dawsari, 82’ Abdulhamid, 88’ Al-Abed, 90+1’ Al-Owais

Scheidsrechter: Slavko Vincic (Slovenië)

Toeschouwers: 88.012