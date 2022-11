Aantal coronabesmettingen stijgt, ziekenhuisopnames blijven dalen

Tussen 12 en 18 november werden dagelijks gemiddeld 743 besmettingen vastgesteld, een stijging met 14 procent op weekbasis. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

In die periode werden dagelijks ongeveer 6.016 tests afgenomen, waarvan zowat 13,5 procent positief bleek. Dagelijks overlijden intussen nog vijf mensen aan de gevolgen van een infectie (+9 procent). Sinds het begin van de pandemie stierven al ruim 33.000 Belgen aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Van 15 tot 21 november werden elke dag 43 mensen in het ziekenhuis opgenomen, een daling op weekbasis met 19 procent. Er liggen op dit moment 707 mensen met een coronabesmetting in de ziekenhuizen (-11 procent), van wie 48 op intensieve zorg (-13 procent).

Het reproductiegetal, dat aangeeft in welke mate de epidemie zich verspreidt, ligt momenteel op 0,917. Een getal onder de 1 betekent dat de pandemie in kracht afneemt.

Intussen heeft zowat 32,6 procent van de Belgen een tweede boosterprik gekregen. Daarbij zijn er grote verschillen tussen de regio’s. In Vlaanderen heeft 54 procent van de inwoners vier prikken gekregen, in Wallonië is dat 24 procent en in Brussel 16. Van de 65-plussers kreeg in ons land al 71,2 procent een nieuwe prik.