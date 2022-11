Zingende Italiaanse non laat klooster achter zich en wordt serveerster

In 2014 won Cristina Scuccia, een toenmalige non, de Italiaanse tv-talentenjacht The voice of Italy. Tijdens een interview in een Italiaanse talkshow onthulde ze dat ze het kloosterleven achter zich heeft gelaten. Ze woont in Spanje en jaagt een carrière in de muziekindustrie na.

‘Ik heb als zuster een prachtige reis gemaakt. Ik besloot om mijn hart te volgen, zonder na te denken wat mensen daarvan vinden.’ Cristina Scuccia leek een hele transformatie te hebben ondergaan sinds ze The voice won in haar land acht jaar geleden. Op de Italiaanse talkshow Verissimo liet ze zich openhartig uit over haar transformatie.

Zuster Scuccia zingt ‘Lungo la riva’ Video: The voice of Italy

De Italiaanse, die voorheen altijd in de kijker liep met haar religieuze, zwarte habijt, was deze keer gekleed in een rood broekpak en hoge hakken. ‘Verandering is een teken van evolutie’, zei de ex-non. ‘Ja, het is gemakkelijker om jezelf te verankeren in zekerheden, maar ik trek alles graag in twijfel.’

Scuccia’s beslissing om het klooster achter zich te laten, betekende voor haar niet dat ze ook haar geloof had afgezworen. Een psycholoog hielp haar om tot die beslissing te komen. ‘Ik nam een sprong in het diepe en maakte me zorgen dat ik onder een brug zou eindigen’, zei ze. Ze leidde vijftien jaar lang een religieus leven.

De voormalige non wil zich nu helemaal focussen op een carrière in de muziekindustrie. Om haar droom te financieren, klust ze momenteel bij als serveerster in Spanje, waar ze ook optreedt.

‘Like a virgin’

Scuccia groeide op haar 25ste uit tot een internationale sensatie nadat ze de Italiaanse versie van The voice won. Ze was destijds een non in een klooster in Milaan. Nadat ze de finale van het programma won, trad ze de hele zomer lang op en maakte ze een album bij het platenlabel Universal.

Haar succes werd geprezen door Italiaanse kardinalen, maar ze mocht ook rekenen op kritiek. Dat kreeg ze vooral nadat ze haar debuutalbum uitbracht, waarop een cover stond van het nummer ‘Like a virgin’ van Madonna. De Italiaanse katholieke kerk noemde dat ‘een roekeloze commerciële operatie’.