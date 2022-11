Dieselprijs op laagste punt sinds start oorlog in Oekraïne

Diesel tanken wordt vanaf woensdag weer iets goedkoper. Een liter diesel heeft vanaf morgen de maximumprijs van 1,8530 euro. Dat is de laagste maximumprijs sinds Rusland Oekraïne binnenviel op 24 februari.

De nieuwe maximumprijs zakt met 7,6 cent en dat zorgt voor de laagste prijs in maanden. In maart bereikte de dieselprijs nog een record van 2,2860 euro voor een liter. De nieuwe dieselprijs ligt wel nog steeds beduidend hoger dan de voorbije jaren, voor de Russische inval in Oekraïne.

De dieselprijzen dalen momenteel omdat olieproducten en biocomponenten goedkoper worden.