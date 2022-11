Een groep Welshe voetbalfans werd maandag verboden het Ahmed Bin Ali-stadion binnen te gaan om de wedstrijd Verenigde Staten-Wales bij te wonen. Het probleem: hun regenbooghoedjes. Een van hen was oud-voetbalster Laura McAllister, ooit aanvoerder van de Welshe nationale vrouwenploeg.

De hoedjes in kwestie zijn versies van het iconisch Welshe voetbalsymbool, ontworpen door de lgbt+ voetbalorganisatie The Rainbow Wall om inclusie en gelijkheid in de sport te bevorderen.

Het incident gebeurde enkele uren nadat de Europese voetbalbonden te horen kregen dat spelers die tijdens wedstrijden regenboogarmbanden dragen, daarvoor bestraft kunnen worden met gele kaarten.