Comedian Jay Leno mag ziekenhuis verlaten en deelt foto

De Amerikaanse komiek en presentator Jay Leno (72) mag het ziekenhuis verlaten na een behandeling voor brandwonden aan zijn gezicht, borst en handen. Zijn behandelende arts zegt dat Leno volledig zal herstellen.

‘Jay Leno kijkt ernaar uit om Thanksgiving (een Amerikaanse feestdag, red.) met zijn familie te vieren’, zegt het brandwondencentrum in een statement waarin het de komiek ontslaat. Een bijhorende foto, eveneens door het ziekenhuis verspreid, toont een gezonde en goedgemutste Leno. ‘Hij maakte grappen en deelde zelfs koeken uit aan kinderen’, vertelt het ziekenhuis over zijn verblijf.

Na tien dagen in het ziekenhuis ziet het er goed uit voor Leno. ‘Zijn herstel verloopt vlot’, meldt zijn behandelende arts. Maar ook van thuis uit zal de komiek verdere verzorging krijgen. Plastisch chirurg Peter Grossman, gespecialiseerd in brandwonden, zegt dat Leno volledig zal kunnen herstellen.

Op 12 november liep de Amerikaan zware brandwonden op terwijl hij aan het sleutelen was aan zijn oldtimer in zijn garage. Hij liep tweedegraadsbrandwonden op aan zijn kaak, handen en borst. Leno is een grote autoliefhebber. In zijn huidige programma neemt hij beroemdheden mee in oldtimers. Zo zagen de Amerikanen vorige maand hun president Joe Biden met 190 kilometer per uur scheuren in een Corvette uit 1967.