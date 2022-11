Ben Affleck en Matt Damon richten eigen filmstudio op

Hollywoodacteurs Matt Damon en Ben Affleck lanceren hun eigen filmstudio, ­Artists Equity. Opvallend: het duo wil de winst van hun films delen met de acteurs, scenaristen en crewleden die eraan meewerken.

Affleck en Damon verzamelden samen meer dan tien miljard euro dankzij hun succesvolle films. Op hun palmares staan al 110 films, en dan nog eens een resem scenario’s en series waarvoor ze als producent of schrijver betrokken waren. De heren waren er dan ook snel over uit dat zij het bedrijf zullen leiden.

Hun eerste ­project gaat over de samen­werking tussen Michael Jordan en Nike. Affleck en Damon spelen mee in de film en ze schreven mee aan het scenario. Affleck zal ook regisseren. De film, die zal gemaakt worden op vraag van mediabedrijf Skydance Sports, zal volgend jaar via Amazon verschijnen.

Het bedrijf verwacht in 2023 drie films uit te brengen. Daarna mikt de studio op vijf films per jaar.