Jabbeke verbiedt asielcentrum wegens PFAS

Burgemeester van Jabbeke Frank Casteleyn (CD&V) houdt de komst van een noodopvangcentrum voor asielzoekers in zijn gemeente tegen wegens een mogelijke PFAS-vervuiling.

Binnenkort zouden de eerste vluchtelingen aankomen in Jabbeke. Enkele weken geleden liet de burgemeester van Jabbeke al verstaan daar niet mee opgezet te zijn. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole De Moor (CD&V), had immers de beslissing genomen om maximum vijfhonderd noodopvangplaatsen voor vluchtelingen te voorzien op de site waar tot enkele jaren geleden de Civiele Bescherming haar onderkomen had. Uiteindelijk hadden beide partijen een overleg en werden overeenkomsten gemaakt rond de komst van de vluchtelingen.

Verbod op noodopvangplaatsen

De burgemeester van CD&V keert echter op zijn stappen terug door een burgemeestersbesluit uit te vaardigen. Als het van hem afhangt komen de vluchtelingen er helemaal niet. Het burgemeestersbesluit vaardigt eigenlijk een verbod uit om noodopvangplaatsen te organiseren op de site.

‘Op 7 juli 2021 werd de buurt rond de Civiele Bescherming aangeschreven namens de gemeente, waarbij ze werden gewezen op de noodzakelijke onderzoeken naar de aanwezigheid van PFAS op de site’, vertelt de burgemeester. ‘We weten niet welk soort blusschuim er gebruikt werd en of die PFAS-bestanddelen bevatten.’

‘Veiligheid niet gegarandeerd’

De situatie is op vandaag echter onveranderd en daarom is het volgens de burgemeester niet veilig genoeg om er mensen onder te brengen.

‘Mijn taak als burgemeester bestaat erin de veiligheid voor iedereen op dit grondgebied te waarborgen en dat kan ik momenteel niet’, zegt de man. ‘Er zijn ook geen plannen dat OVAM eerstdaags een verkennend bodem onderzoek zal uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS. Er is dus nog steeds een risico aanwezig op de gronden van de Civiele Bescherming.’

‘Er zullen kwetsbare gezinnen op de site ondergebracht worden en eigenlijk is de site nooit bedoeld geweest voor huisvesting. De site bestaat uit vier gebouwen waarvan slechts een gebouw beschikt over twintig slaaplokalen en drie sanitaire ruimtes. De andere gebouwen zijn loodsen. Dat is onvoldoende om er vijfhonderd mensen in onder te brengen. Gelet op de komende winterperiode is dat verre van ideaal’, aldus de burgemeester. Met het oog op de openbare veiligheid en de volksgezondheid kregen de Belgische Staat en Fedasil een verbod om noodopvangplaatsen te organiseren op de voormalige site van de Civiele Bescherming, en dat tot er duidelijkheid is omtrent de impact van de PFAS-problematiek ter plaatse. ‘Ik wil garanties dat het veilig is. Daar zullen kinderen in ondergebracht worden en dan is veiligheid het allerbelangrijkste’, besluit Casteleyn.