Internationale Emmy Awards voor ‘Sex Education’ en Nederlandse kleuterdramaserie

In New York zijn maandagavond (lokale tijd) de International Emmy Awards uitgereikt. De Britse serie Sex Education werd bekroond als beste comedyserie en de Nederlandse kleuterdramaserie Kabam! won de categorie Kids: Live-Action.

De Franse actrice Lou de Laâge won in de categorie beste actrice oor haar rol in Le bal des folles en Dougray Scott werd bekroond voor zijn rol in Irvine Welsh’s crime. Verder waren er prijzen voor de Britse animatieserie Shaun the sheep.

De internationale Emmy Awards worden jaarlijks uitgereikt door de International Academy of Television Arts & Sciences en bekronen televisieprogramma’s die gemaakt zijn buiten de Verenigde Staten. In totaal maakten er dit jaar 60 genomineerden afkomstig uit 23 landen kans op een beeldje. Er werden prijzen uitgereikt in 15 categorieën.

In tegenstelling tot in 2021 was er dit jaar geen Belgisch programma geselecteerd. Vorig jaar greep Da’s Liefde van productiehuis Shelter naast de prijs in de categorie ‘niet-gescript entertainment’. In het verleden haalde België in die categorie met Hoe Zal ik het Zeggen? (2018) en Sorry voor alles (2017) wel al een beeldje binnen.

Ook Wat als? (2014), Benidorm bastards (2011) en De smurfen (1983 en 1984) werden in het verleden al bekroond. De 50ste editie van de Internationale Emmy vindt traditioneel plaats in New York City. De galashow werd gepresenteerd door Penn Jillette, deel van het bekende goochelaarsduo Penn & Teller. Hij kreeg op het podium gezelschap van verschillende gasten, onder wie acteur Tom Cavanagh en actrice Melissa Roxburgh.