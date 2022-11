Het wordt dinsdag overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. Op de Hoge Venen kan er vooral ‘s ochtends ook wat (smeltende) sneeuw vallen.

De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 8 à 9 graden in Vlaanderen, meldt het KMI.

De wind waait matig tot lokaal vrij krachtig uit zuidelijke richtingen met rukwinden tot 50 à 60 km/uur. In de namiddag ruimt de wind geleidelijk naar het zuidwesten.

Dinsdagavond is het eerst nog op de meeste plaatsen zwaarbewolkt met perioden van regen. Vanaf het westen wordt het al snel droger met enkele opklaringen en aan de kust eventueel een bui. In de Ardennen kan er nog wat motregen vallen met op de hoogten mogelijk slecht zicht door lage bewolking. Minima tussen 3 en 7 graden. De wind waait matig en draait van zuidwest naar zuid.

Woensdag begint de dag droog met nog tijdelijk enkele opklaringen ten noorden van Samber en Maas. In de voormiddag bereikt een Atlantische storing onze kust om nadien verder oostwaarts over het land te trekken met bij momenten matige regenval. Achter de storing verschijnen dan weer brede opklaringen. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Ardennen en 12 graden in Vlaanderen. De wind wordt matig tot vrij krachtig uit zuid tot zuidoost, ruimend naar zuidwest.