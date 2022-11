Vakbonden zien voorstel tot overname Makro niet zitten

De gerechtsmandatarissen zullen dinsdag hun verzoekschrift over de verkoop van Makro en Metro indienen bij de rechtbank. Meerdere kopers hebben zich aangeboden, melden de vakbonden in een persbericht.

De voorbije dagen stond de overname van Makro en Metro weer volop in de aandacht. De rechtbank zal moeten oordelen of het bekende bod aanvaardbaar is én vooral of het geloofwaardig is. ‘Meerdere bronnen bevestigen dat het bod gewoon ridicuul laag is’, zegt het gemeenschappelijk vakbondsfront in een mededeling.

Ook het aantal personeelsleden dat aan boord kan blijven ligt vrij dicht bij elkaar in de meerdere biedingen waarover de vakbonden spreken en die ze willen bestuderen.

De werknemers van Metro werden volgens hen de laatste weken onder druk gezet om een petitie te tekenen om de rechtbank te overtuigen dat de medewerkers vóór het (symbolische) bod van ceo Vincent Nolf pleiten. ‘Wie durft zo’n petitie niet te tekenen als je eigen job op spel staat?’ zeggen de vakbonden in koor. ‘Wij geloven niet in dit bod. Het verhaal van David en Goliath is een mooi verhaal, maar het personeel heeft recht op de waarheid en de huidige directie moet stoppen met sprookjes te vertellen. Ze verdienen meer respect.’