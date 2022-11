Trage tv tegen een te snel leven

Snel. Rap. Alles altijd rap. Alles moest altijd snel-snel gaan. De woorden komen steeds ­terug in de verhalen van de vijf mensen die Bruno Vanden Broecke voor dit programma samenbracht. Alle vijf zijn ze gecrasht. Mensen zoals u en ik, gebeten door het werk en het leven, en door de zin of noodzaak om daar zo veel mogelijk in te stoppen. Maar het werd te veel en het licht ging uit. Burn-out.