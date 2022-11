Raf Simons zet na 27 jaar eigen modelabel stop

De Belgische modeontwerper Raf Simons zet zijn modelabel stop. De collectie die vorige maand in Londen werd gepresenteerd, was meteen ook de laatste. Hij blijft wel creatief directeur bij Prada.

Raf Simons zet zijn eigen modelabel stop, zo kondigde de Belgische modeontwerper maandagavond aan op Instagram. De voorjaarscollectie die vorige maand werd gepresenteerd in Londen was meteen ook ‘het einde van een buitengewone reis van 27 jaar’.

‘Ik heb de woorden niet om uit te drukken hoe trots ik ben op alles wat we hebben bereikt. Ik ben dankbaar voor de ongelooflijke steun van mijn team, mijn partners, de pers en de aankopers, mijn vrienden en familie, en van onze toegewijde fans en loyale volgers. Bedankt allen om in onze visie te geloven en in mij te geloven’, aldus het bericht van Simons, die verder geen details geeft over de beslissing.

Simons lanceerde het modelabel in 1995 oorspronkelijk als mannencollectie, maar ook veel vrouwen waren fan. Twee jaar geleden breidde hij het label ook uit met silhouetten specifiek voor vrouwen. Het label Raf Simons werd internationaal bejubeld, en het zette de Limburger al snel in het rijtje van topontwerpers, ook al heeft hij nooit een modeopleiding genoten. Vooral zijn favoriete muziek vormde een inspiratiebron voor de collecties. David Bowie, Kraftwerk en New Order: het zijn maar enkele artiesten waarnaar hij meermaals refereerde in zijn werk.

De 54-jarige ontwerper combineerde zijn eigen label sinds 2020 met de job van co-creatief directeur bij het Italiaanse modehuis Prada. Daarvoor had Simons onder meer topjobs bij Calvin Klein, Dior en Jil Sander, maar hij bleef op een kleine pauze na steeds ontwerpen onder zijn eigen naam.

De allereerste collectie van Raf Simons, uit 1995: